«Тюмень» — «Ротор»: видеообзор матча 5-го тура Мелбет-Первой лиги

«Ротор» на выезде обыграл «Тюмень» в матче 5-го тура Мелбет-Первой лиги — 1:0.

Единственный гол забил защитник волгоградцев Дмитрий Прищепа.

Видео лучших моментов игры опубликовано на YouTube-канале Первой лиги.

«Ротор» поднялся на десятое место в турнирной таблице ФНЛ с 7 очками. «Тюмень» идет на 13-й строчке с 4 очками.