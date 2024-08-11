«Ротор» обыграл «Тюмень» и прервал серию из трех матчей без побед

«Ротор» на выезде победил «Тюмень» в матче 5-го тура первой лиги — 1:0. Встреча прошла на стадионе «Геолог» (Тюмень).

Единственный гол в матче забил Дмитрий Прищепа на 3-й минуте.

«Ротор» прервал серию из трех матчей без побед (1 ничья и 2 поражения). Команда набрала 7 очков и занимает 10-е место в турнирной таблице первой лиги.

«Тюмень» находится на 13-й строчке с 4 баллами.