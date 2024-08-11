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Сегодня, 16:57

«Ротор» обыграл «Тюмень» и прервал серию из трех матчей без побед

Ана Горшкова
Корреспондент
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«Ротор» на выезде победил «Тюмень» в матче 5-го тура первой лиги — 1:0. Встреча прошла на стадионе «Геолог» (Тюмень).

Единственный гол в матче забил Дмитрий Прищепа на 3-й минуте.

«Ротор» прервал серию из трех матчей без побед (1 ничья и 2 поражения). Команда набрала 7 очков и занимает 10-е место в турнирной таблице первой лиги.

«Тюмень» находится на 13-й строчке с 4 баллами.

Россия. Мелбет-Первая Лига. 5-й тур
11 авг, 15:00. Геолог (Тюмень)
Тюмень
0:1
Ротор

Источник: Таблица первой лиги
Футбол
Первая лига
ФК Ротор
ФК Тюмень
0
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ФНЛ (первая лига): расписание и трансляции матчей 11 августа
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Арсенал 4 4 0 0 5-1 12
2
 Нефтехимик 4 3 0 1 6-5 9
3
 Сокол 5 2 3 0 4-2 9
4
 Чайка 4 2 2 0 8-3 8
5
 Торпедо 4 2 2 0 7-2 8
6
 Урал 4 2 1 1 6-4 7
7
 Алания 5 2 1 2 4-2 7
8
 Родина 4 2 1 1 2-1 7
9
 Сочи 5 2 1 2 6-6 7
10
 Ротор 5 2 1 2 3-3 7
11
 Балтика 5 1 4 0 5-3 7
12
 Енисей 5 2 0 3 4-5 6
13
 Тюмень 5 1 1 3 4-7 4
14
 СКА-Хаб. 5 1 1 3 2-9 4
15
 КАМАЗ 4 1 0 3 2-4 3
16
 Черноморец 5 1 0 4 5-9 3
17
 Уфа 4 0 3 1 4-5 3
18
 Шинник 5 0 1 4 1-7 1
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10.08 16:00
СКА-Хаб. – Шинник
 0 : 0
10.08 18:00
Сокол – Балтика
 1 : 1
10.08 19:00
Алания – Енисей
 0 : 1
10.08 19:00
Сочи – Черноморец
 2 : 1
11.08 15:00
Тюмень – Ротор
 0 : 1
11.08 19:00
Арсенал – Нефтехимик
 - : -
11.08 19:00
Чайка – Родина
 - : -
12.08 17:30
Уфа – Урал
 - : -
12.08 20:00
КАМАЗ – Торпедо
 - : -
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ЖК
Г
Руслан Барт

Руслан Барт

Сочи

 3
Саид Алиев

Саид Алиев

Нефтехимик

 2
Игорь Горбунов

Игорь Горбунов

Торпедо М

 2
П
Ишхан Гелоян

Ишхан Гелоян

Арсенал Т

 1
Максим Воронов

Максим Воронов

Урал

 1
Александр Иваньков

Александр Иваньков

Торпедо М

 1
И К Ж
Никита Капленко

Никита Капленко

Сокол

 2 1 0
Денис Кутин

Денис Кутин

Уфа

 3 1 0
Давид Шавлохов

Давид Шавлохов

Тюмень

 4 1 0
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