«Тюмень» — «Родина»: видеообзор матча Первой лиги

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«Родина» на выезде победила «Тюмень» в матче 11-го тура Мелбет-Первой лиги — 2:1.

У гостей отличились Хосе Рейна и Артем Концевой. Единственный гол хозяев на счету Артема Кулишева.

Видео лучших моментов игры опубликовано на YouTube-канале лиги.

«Родина» занимает 6-е место в турнирной таблице ФНЛ с 17 очками.

«Тюмень» идет на последней, 18-й строчке с 5 очками.