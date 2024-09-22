«Тюмень» — «Родина»: видеообзор матча Первой лиги
«Родина» на выезде победила «Тюмень» в матче 11-го тура Мелбет-Первой лиги — 2:1.
У гостей отличились Хосе Рейна и Артем Концевой. Единственный гол хозяев на счету Артема Кулишева.
Видео лучших моментов игры опубликовано на YouTube-канале лиги.
«Родина» занимает 6-е место в турнирной таблице ФНЛ с 17 очками.
«Тюмень» идет на последней, 18-й строчке с 5 очками.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Арсенал
|11
|6
|5
|0
|10-4
|23
|
2
|Урал
|11
|6
|3
|2
|17-8
|21
|
3
|Торпедо
|11
|5
|6
|0
|17-9
|21
|
4
|Чайка
|11
|4
|5
|2
|15-10
|17
|
5
|Родина
|11
|4
|5
|2
|12-10
|17
|
6
|Балтика
|11
|4
|5
|2
|11-9
|17
|
7
|Черноморец
|11
|5
|2
|4
|15-15
|17
|
8
|Сочи
|11
|4
|4
|3
|15-12
|16
|
9
|Сокол
|11
|3
|6
|2
|8-8
|15
|
10
|Ротор
|11
|3
|5
|3
|9-8
|14
|
11
|Енисей
|11
|4
|1
|6
|10-13
|13
|
12
|Нефтехимик
|11
|3
|4
|4
|9-12
|13
|
13
|СКА-Хаб.
|11
|3
|3
|5
|9-17
|12
|
14
|КАМАЗ
|11
|3
|2
|6
|8-9
|11
|
15
|Шинник
|11
|2
|5
|4
|7-10
|11
|
16
|Алания
|11
|2
|4
|5
|6-9
|10
|
17
|Уфа
|11
|2
|3
|6
|10-15
|9
|
18
|Тюмень
|11
|1
|2
|8
|7-17
|5
Результаты / календарь
1 тур
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21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
|20.09
|16:00
|
Уфа – Чайка
|0 : 1
|20.09
|19:30
|
Ротор – Черноморец
|1 : 2
|21.09
|10:00
|
Енисей – СКА-Хаб.
|2 : 2
|21.09
|11:30
|
Тюмень – Родина
|1 : 2
|21.09
|15:00
|
Сокол – Сочи
|1 : 1
|21.09
|15:00
|
Шинник – Торпедо
|1 : 1
|21.09
|17:30
|
КАМАЗ – Урал
|0 : 2
|21.09
|18:00
|
Нефтехимик – Алания
|0 : 0
|21.09
|21:15
|
Балтика – Арсенал
|0 : 0
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Александр Юшин
Родина
|5
|
|
Мартин Крамарич
Сочи
|4
|
|
Владимир Писарский
Сочи
|3
|П
|
|
Андрей Егорычев
Урал
|4
|
|
Сауль Гуарирапа
Сочи
|3
|
|
Владислав Руденко
Чайка
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Давид Шавлохов
Тюмень
|10
|1
|3
|
|
Александр Нестеров
Чайка
|11
|1
|3
|
|
Михаил Мальцев
Ротор
|9
|1
|1
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