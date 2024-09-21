«Родина» одержала волевую победу над «Тюменью»

«Родина» на выезде победила «Тюмень» в матче 11-го тура Мелбет-Первой лиги — 2:1.

У гостей голы забили Йорди Рейна и Артем Концевой. У хозяев пенальти реализовал Артем Кулишев.

«Родина» набрала 17 очков и занимает 6-е место в турнирной таблице первой лиги. «Тюмень» потерпела четвертое поражение подряд и с 5 очками остается последней в таблице.