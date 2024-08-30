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Сегодня, 10:11

«Тюмень» подписала контракт с экс-вратарем «Зенита» Крицюком

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«Тюмень» объявила о подписании контракта с 33-летним голкипером Станиславом Крицюком.

Вратарь будет выступать за сибиряков до 30 июня 2025 года.

Последним клубом в карьере Крицюка был португальский «Жил Висенте», за который он играл с июля 2022 года.

В его послужном списке выступления за такие команды, как: «Тольятти», «Риу Аве», «Краснодар», «Брага», «Белененсеш» и «Зенит».

В составе сборной России Крицюк провел два матча.

После семи туров нового сезона Мелбет-Первой лиги «Тюмень» располагается на 16-м месте в таблице с пятью очками.

Станислав Крицюк
Футбол
Первая лига
ФК Тюмень
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 Нефтехимик 7 3 2 2 9-9 11
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 Балтика 7 2 4 1 6-5 10
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 Енисей 7 3 0 4 5-7 9
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14
 Черноморец 7 2 1 4 8-11 7
15
 Уфа 7 1 3 3 8-11 6
16
 Тюмень 7 1 2 4 5-9 5
17
 Шинник 7 1 2 4 2-7 5
18
 СКА-Хаб. 7 1 2 4 4-14 5
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