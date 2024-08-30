«Тюмень» подписала контракт с экс-вратарем «Зенита» Крицюком
«Тюмень» объявила о подписании контракта с 33-летним голкипером Станиславом Крицюком.
Вратарь будет выступать за сибиряков до 30 июня 2025 года.
Последним клубом в карьере Крицюка был португальский «Жил Висенте», за который он играл с июля 2022 года.
В его послужном списке выступления за такие команды, как: «Тольятти», «Риу Аве», «Краснодар», «Брага», «Белененсеш» и «Зенит».
В составе сборной России Крицюк провел два матча.
После семи туров нового сезона Мелбет-Первой лиги «Тюмень» располагается на 16-м месте в таблице с пятью очками.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Арсенал
|7
|4
|3
|0
|6-2
|15
|
2
|Урал
|7
|4
|2
|1
|11-5
|14
|
3
|Торпедо
|7
|3
|4
|0
|11-5
|13
|
4
|Чайка
|7
|3
|3
|1
|12-7
|12
|
5
|Ротор
|7
|3
|2
|2
|7-5
|11
|
6
|Нефтехимик
|7
|3
|2
|2
|9-9
|11
|
7
|Балтика
|7
|2
|4
|1
|6-5
|10
|
8
|Родина
|7
|2
|4
|1
|6-5
|10
|
9
|Сокол
|7
|2
|4
|1
|6-5
|10
|
10
|Сочи
|7
|3
|1
|3
|10-10
|10
|
11
|Енисей
|7
|3
|0
|4
|5-7
|9
|
12
|Алания
|7
|2
|2
|3
|4-3
|8
|
13
|КАМАЗ
|7
|2
|1
|4
|6-6
|7
|
14
|Черноморец
|7
|2
|1
|4
|8-11
|7
|
15
|Уфа
|7
|1
|3
|3
|8-11
|6
|
16
|Тюмень
|7
|1
|2
|4
|5-9
|5
|
17
|Шинник
|7
|1
|2
|4
|2-7
|5
|
18
|СКА-Хаб.
|7
|1
|2
|4
|4-14
|5
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
|31.08
|10:00
|
Енисей – Балтика
|- : -
|31.08
|12:30
|
Уфа – Торпедо
|- : -
|31.08
|16:00
|
Урал – Алания
|- : -
|31.08
|18:00
|
Арсенал – СКА-Хаб.
|- : -
|1.09
|16:00
|
Сокол – Шинник
|- : -
|1.09
|17:30
|
КАМАЗ – Нефтехимик
|- : -
|1.09
|18:00
|
Черноморец – Родина
|- : -
|1.09
|19:00
|
Сочи – Тюмень
|- : -
|2.09
|19:30
|
Ротор – Чайка
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Александр Юшин
Родина
|3
|
|
Руслан Барт
Сочи
|3
|
|
Павел Горелов
КАМАЗ
|3
|П
|
|
Андрей Егорычев
Урал
|4
|
|
Сауль Гуарирапа
Сочи
|3
|
|
Владислав Руденко
Чайка
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Давид Шавлохов
Тюмень
|6
|1
|1
|
|
Никита Капленко
Сокол
|3
|1
|0
|
|
Денис Кутин
Уфа
|6
|1
|0
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