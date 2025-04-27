«Тюмень» — «Нефтехимик»: видеообзор матча первой лиги

«Тюмень» дома обыграла «Нефтехимик» в матче 30-го тура Мелбет-Первой лиги — 1:0.

После 30 игр «Тюмень» находится на 16-м месте в турнирной таблице первой лиги с 26 очками. «Нефтехимик» занимает 14-е место с 34 очками.