«Тюмень» — «КАМАЗ»: видеообзор матча Первой лиги

«Тюмень» и «КАМАЗ» сыграли вничью в матче 13-го тура Мелбет-первой лиги — 1:1.

На 46-й минуте форвард тюменской команды Александр Коротаев открыл счет. Гостям удалось отыграться в концовке матча — нападающий Руслан Апеков реализовал пенальти.

Видео лучших моментов игры опубликовано на YouTube-канале лиги.

«Тюмень» с 6 очками идет на последней строчке в турнирной таблице ФНЛ, а КАМАЗ занимает 12-е место — 15 очков.