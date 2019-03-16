"Тюмень" и "Чертаново" сыграли вничью в матче 27-го тура Олимп-ФНЛ (1:1). Клуб из Тюмени набрал 26 очков и остался на 18-м месте в турнирной таблице. "Чертаново" с 42 баллами расположилось на 4-й строчке.

Олимп - ФНЛ

27-й тур

"Тюмень" - "Чертаново" (Москва) - 1:1 (1:0)

Голы: Лихачев, 45+1 (1:0). Сарвели, 59 (1:1).

"Тюмень": Бучнев, Коваленко, Шакуро (Вотинов, 53), Бем, Лихачев, Фомин, Милосавлев (Ослоновский, 76), Чудин, Леонтьев, Рябокобыленко, Щербак (Глухов, 87).

"Чертаново" (Москва): Ломаев, Солдатенков, Паршиков, Бартасевич, Колесниченко (Никулин, 34. Молчанов, 79), Тюменцев (Михайлов, 57), Ежов, Витюгов, Горшков, Пруцев, Сарвели.

Предупреждения: Ежов, 51. Вотинов, 55. Пруцев, 62.

Судья: Верулидзе (Владикавказ).

16 марта. Тюмень. Стадион "Геолог".

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