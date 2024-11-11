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Сегодня, 01:16

«Тюмень» — «Черноморец»: видеообзор матча Первой лиги

Евгений Козинов
Корреспондент
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«Черноморец» на выезде обыграл «Тюмень» в матче 18-го тура Мелбет-Первой лиги — 4:1.

Дубль у гостей оформил Никита Никифоров, а такжп по одному мячу забили Мераби Уридия и Роман Акбашев. Единственный гол тюменьской команды на счету Оливье Кенфака.

Видео лучших моментов игры опубликовано на YouTube-канале лиги.

«Черноморец» набрал 27 очков и поднялся на 6-е место. «Тюмень» (9 очков) замыкает турнирную таблицу.

Футбол
ФК Тюмень
ФК Черноморец (Новороссийск)
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Торпедо 18 9 9 0 34-13 36
2
 Балтика 18 10 6 2 23-12 36
3
 Урал 18 8 6 4 25-17 30
4
 Арсенал 18 6 11 1 15-10 29
5
 Сочи 18 7 7 4 28-19 28
6
 Черноморец 18 8 3 7 26-25 27
7
 Чайка 18 6 7 5 23-22 25
8
 СКА-Хаб. 18 6 6 6 25-28 24
9
 Родина 18 5 9 4 18-16 24
10
 Енисей 18 7 2 9 18-22 23
11
 Ротор 18 5 8 5 13-14 23
12
 КАМАЗ 18 6 4 8 17-14 22
13
 Нефтехимик 18 5 7 6 15-18 22
14
 Сокол 18 4 7 7 10-21 19
15
 Шинник 18 4 6 8 12-20 18
16
 Алания 18 4 6 8 11-17 18
17
 Уфа 18 4 5 9 17-24 17
18
 Тюмень 18 2 3 13 14-32 9
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Ротор – Сочи
 1 : 1
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Алания – Арсенал
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9.11 17:00
КАМАЗ – Сокол
 3 : 1
9.11 17:00
Торпедо – Енисей
 2 : 0
9.11 18:00
Нефтехимик – Балтика
 1 : 2
10.11 08:00
СКА-Хаб. – Уфа
 1 : 0
10.11 15:00
Шинник – Урал
 0 : 2
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Тюмень – Черноморец
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Владислав Руденко

Владислав Руденко

Чайка

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П
Равиль Нетфуллин

Равиль Нетфуллин

Торпедо М

 5
Мартин Крамарич

Мартин Крамарич

Сочи

 4
Владислав Руденко

Владислав Руденко

Чайка

 4
И К Ж
Константин Плиев

Константин Плиев

Алания

 16 1 3
Николай Поярков

Николай Поярков

СКА-Хабаровск

 13 1 6
Давид Шавлохов

Давид Шавлохов

Тюмень

 16 1 4
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