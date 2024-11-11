«Тюмень» — «Черноморец»: видеообзор матча Первой лиги

«Черноморец» на выезде обыграл «Тюмень» в матче 18-го тура Мелбет-Первой лиги — 4:1.

Дубль у гостей оформил Никита Никифоров, а такжп по одному мячу забили Мераби Уридия и Роман Акбашев. Единственный гол тюменьской команды на счету Оливье Кенфака.

Видео лучших моментов игры опубликовано на YouTube-канале лиги.

«Черноморец» набрал 27 очков и поднялся на 6-е место. «Тюмень» (9 очков) замыкает турнирную таблицу.