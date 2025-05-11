«Тюмень» — «Чайка»: видеообзор матча Первой лиги

«Тюмень» дома сыграла вничью с «Чайкой» в матче 32-го тура Первой лиги — 1:1.

«Тюмень» занимает 16-е место в турнирной таблице ФНЛ с 27 очками. «Чайка» идет на 13-й строчке с 35 очками.