«Тюмень» — «Чайка»: видеообзор матча Первой лиги
«Тюмень» дома сыграла вничью с «Чайкой» в матче 32-го тура Первой лиги — 1:1.
«Тюмень» занимает 16-е место в турнирной таблице ФНЛ с 27 очками. «Чайка» идет на 13-й строчке с 35 очками.
Положение команд
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Факел
|19
|13
|3
|3
|23-11
|42
|
2
|Урал
|19
|12
|3
|4
|29-17
|39
|
3
|Родина
|19
|9
|7
|3
|28-16
|34
|
4
|Спартак Кс
|19
|9
|6
|4
|29-22
|33
|
5
|КАМАЗ
|19
|8
|6
|5
|35-23
|30
|
6
|Ротор
|19
|8
|5
|6
|24-15
|29
|
7
|Челябинск
|19
|7
|8
|4
|25-18
|29
|
8
|Арсенал
|19
|6
|8
|5
|28-24
|26
|
9
|Шинник
|19
|6
|7
|6
|17-17
|25
|
10
|СКА-Хаб.
|19
|6
|7
|6
|18-20
|25
|
11
|Нефтехимик
|19
|5
|9
|5
|21-22
|24
|
12
|Волга
|20
|6
|3
|11
|24-34
|21
|
13
|Енисей
|19
|5
|6
|8
|14-25
|21
|
14
|Черноморец
|19
|5
|5
|9
|22-25
|20
|
15
|Уфа
|19
|4
|7
|8
|23-24
|19
|
16
|Торпедо
|20
|4
|6
|10
|16-29
|18
|
17
|Сокол
|19
|2
|9
|8
|10-20
|15
|
18
|Чайка
|19
|2
|5
|12
|15-39
|11
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
|21.11
|17:00
|Волга – Торпедо
|2 : 0
|22.11
|13:30
|Урал – Спартак Кс
|- : -
|22.11
|15:00
|Чайка – Нефтехимик
|- : -
|22.11
|17:00
|Арсенал – Черноморец
|- : -
|23.11
|10:00
|Енисей – Родина
|- : -
|23.11
|14:00
|Уфа – Факел
|- : -
|23.11
|17:00
|КАМАЗ – СКА-Хаб.
|- : -
|23.11
|17:00
|Шинник – Сокол
|- : -
|24.11
|19:00
|Ротор – Челябинск
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Белайди Пуси
Факел
|11
|
|
Давид Караев
КАМАЗ
|10
|
|
Руслан Апеков
КАМАЗ
|8
|П
|
|
Мухаммад Султонов
КАМАЗ
|5
|
|
Илья Жигулев
Черноморец
|5
|
|
Эдарлин Рейес
Арсенал
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Хетаг Кочиев
Челябинск
|17
|1
|4
|
|
Дмитрий Шадринцев
Нефтехимик
|10
|1
|2
|
|
Лео Гогличидзе
Родина
|13
|1
|2
