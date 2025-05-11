«Тюмень» не смогла обыграть «Чайку»

«Тюмень» дома не смогла обыграть «Чайку» в матче 32-го тура первой лиги — 1:1.

У хозяев гол забил Иван Гулько. В составе гостей отличился Никита Кармаев.

«Тюмень» занимает шестнадцатое место в турнирной таблице ФНЛ с 27 очками, «Чайка» идет на тринадцатой строчке с 35 очками.