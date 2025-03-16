«Балтика» победила «Тюмень» и вернула лидерство в первой лиге

«Балтика» на выезде обыграла «Тюмень» в матче 24-го тура Мелбет-Первой лиги — 1:0.

Единственный гол на 75-й минуте забил хавбек калининградцев Илья Петров.

«Балтика» (50 очков) вернулась на первое место в первой лиге, обойдя «Торпедо» (47). «Тюмень» (16) остается последней в турнирной таблице.

Россия. PARI Первая лига. 24-й тур.

16 марта 2025, 15:00. Геолог (Тюмень)

В параллельном матче «Ротор» и «Сокол» сыграли вничью — 2:2.