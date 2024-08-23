Тульский «Арсенал» и «Тюмень» поделили очки в матче первой лиги

«Тюмень» дома сыграла вничью с тульским «Арсеналом» в матче 7-го тура Мелбет-Первой лиги — 0:0.

«Арсенал» лидирует в турнирной таблице чемпионата — 15 очков. 31 августа команда сыграет дома со «СКА-Хабаровск».

«Тюмень» с 5 очками — на 16-й строчке. 1 сентября команда сыграет на выезде с «Сочи».