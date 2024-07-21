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Сегодня, 14:41

«Алания» в добавленное время вырвала победу у «Тюмени»

Алина Савинова
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«Алания» на выезде одержала победу над «Тюменью» в матче 2-го тура Мелбет-Первой лиги — 1:0.

Единственный гол в этой встрече на 90+4-й минуте забил полузащитник владикавказской команды Тарас Гаглоев.

После двух туров «Алания» с 4 очками занимает четвертое место в турнирной таблице ФНЛ-1. «Тюмень» (0 баллов) идет на 17-й позиции.

В 3-м туре команда из Владикавказа 27 июля сыграет против «Родины», а «Тюмень» на следующий день встретится с «Шинником».

Россия. Мелбет-Первая Лига. 2-й тур
21 июл, 12:30. Геолог (Тюмень)
Тюмень
0:1
Алания
Футбол
Первая лига
ФК Алания (Владикавказ)
ФК Тюмень
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ФНЛ: расписание и трансляции матчей 21 июля — кто играет и где смотреть

Президент «Урала» Иванов рассказал о будущем Мишкича и Итало в команде
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Урал 2 2 0 0 4-1 6
2
 Арсенал 2 2 0 0 2-0 6
3
 Сокол 2 1 1 0 2-1 4
4
 Алания 2 1 1 0 1-0 4
5
 Родина 2 1 1 0 1-0 4
6
 Торпедо 1 1 0 0 4-0 3
7
 Нефтехимик 1 1 0 0 3-0 3
8
 Ротор 1 1 0 0 1-0 3
9
 Енисей 2 1 0 1 2-2 3
10
 Чайка 1 0 1 0 1-1 1
11
 Уфа 1 0 1 0 0-0 1
12
 Балтика 1 0 1 0 0-0 1
13
 Черноморец 1 0 0 1 0-1 0
14
 КАМАЗ 2 0 0 2 1-3 0
15
 Шинник 2 0 0 2 1-3 0
16
 Сочи 1 0 0 1 0-2 0
17
 Тюмень 2 0 0 2 0-4 0
18
 СКА-Хаб. 2 0 0 2 0-5 0
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20.07 12:30
Урал – Шинник
 2 : 1
20.07 18:00
Сокол – Енисей
 1 : 0
20.07 19:00
Арсенал – КАМАЗ
 1 : 0
20.07 20:00
Родина – СКА-Хаб.
 1 : 0
21.07 12:30
Тюмень – Алания
 0 : 1
21.07 18:00
Нефтехимик – Уфа
 - : -
21.07 19:00
Сочи – Балтика
 - : -
21.07 19:30
Черноморец – Чайка
 - : -
22.07 18:00
Ротор – Торпедо
 - : -
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Г
Саид Алиев

Саид Алиев

Нефтехимик

 1
Игорь Горбунов

Игорь Горбунов

Торпедо М

 1
Султан Джамилов

Султан Джамилов

Нефтехимик

 1
П
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Саид Алиев

Нефтехимик

 1
Вилинтон Апонса

Вилинтон Апонса

Торпедо М

 1
Ишхан Гелоян

Ишхан Гелоян

Арсенал Т

 1
И К Ж
Никита Капленко

Никита Капленко

Сокол

 1 1 0
Нури Абдоков

Нури Абдоков

Алания

 1 0 1
Кевин Андраде

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Балтика

 1 0 1
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