«Алания» в добавленное время вырвала победу у «Тюмени»
«Алания» на выезде одержала победу над «Тюменью» в матче 2-го тура Мелбет-Первой лиги — 1:0.
Единственный гол в этой встрече на 90+4-й минуте забил полузащитник владикавказской команды Тарас Гаглоев.
После двух туров «Алания» с 4 очками занимает четвертое место в турнирной таблице ФНЛ-1. «Тюмень» (0 баллов) идет на 17-й позиции.
В 3-м туре команда из Владикавказа 27 июля сыграет против «Родины», а «Тюмень» на следующий день встретится с «Шинником».
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Урал
|2
|2
|0
|0
|4-1
|6
|
2
|Арсенал
|2
|2
|0
|0
|2-0
|6
|
3
|Сокол
|2
|1
|1
|0
|2-1
|4
|
4
|Алания
|2
|1
|1
|0
|1-0
|4
|
5
|Родина
|2
|1
|1
|0
|1-0
|4
|
6
|Торпедо
|1
|1
|0
|0
|4-0
|3
|
7
|Нефтехимик
|1
|1
|0
|0
|3-0
|3
|
8
|Ротор
|1
|1
|0
|0
|1-0
|3
|
9
|Енисей
|2
|1
|0
|1
|2-2
|3
|
10
|Чайка
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
11
|Уфа
|1
|0
|1
|0
|0-0
|1
|
12
|Балтика
|1
|0
|1
|0
|0-0
|1
|
13
|Черноморец
|1
|0
|0
|1
|0-1
|0
|
14
|КАМАЗ
|2
|0
|0
|2
|1-3
|0
|
15
|Шинник
|2
|0
|0
|2
|1-3
|0
|
16
|Сочи
|1
|0
|0
|1
|0-2
|0
|
17
|Тюмень
|2
|0
|0
|2
|0-4
|0
|
18
|СКА-Хаб.
|2
|0
|0
|2
|0-5
|0
Результаты / календарь
1 тур
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22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
|20.07
|12:30
|
Урал – Шинник
|2 : 1
|20.07
|18:00
|
Сокол – Енисей
|1 : 0
|20.07
|19:00
|
Арсенал – КАМАЗ
|1 : 0
|20.07
|20:00
|
Родина – СКА-Хаб.
|1 : 0
|21.07
|12:30
|
Тюмень – Алания
|0 : 1
|21.07
|18:00
|
Нефтехимик – Уфа
|- : -
|21.07
|19:00
|
Сочи – Балтика
|- : -
|21.07
|19:30
|
Черноморец – Чайка
|- : -
|22.07
|18:00
|
Ротор – Торпедо
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Саид Алиев
Нефтехимик
|1
|
|
Игорь Горбунов
Торпедо М
|1
|
|
Султан Джамилов
Нефтехимик
|1
|П
|
|
Саид Алиев
Нефтехимик
|1
|
|
Вилинтон Апонса
Торпедо М
|1
|
|
Ишхан Гелоян
Арсенал Т
|1
|И
|К
|Ж
|
|
Никита Капленко
Сокол
|1
|1
|0
|
|
Нури Абдоков
Алания
|1
|0
|1
|
|
Кевин Андраде
Балтика
|1
|0
|1
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