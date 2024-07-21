«Алания» в добавленное время вырвала победу у «Тюмени»

«Алания» на выезде одержала победу над «Тюменью» в матче 2-го тура Мелбет-Первой лиги — 1:0.

Единственный гол в этой встрече на 90+4-й минуте забил полузащитник владикавказской команды Тарас Гаглоев.

После двух туров «Алания» с 4 очками занимает четвертое место в турнирной таблице ФНЛ-1. «Тюмень» (0 баллов) идет на 17-й позиции.

В 3-м туре команда из Владикавказа 27 июля сыграет против «Родины», а «Тюмень» на следующий день встретится с «Шинником».