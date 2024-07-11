Тульский «Арсенал» взял на просмотр двух нападающих

Тульский «Арсенал» взял на просмотр двух латиноамериканских футболистов. Сборы проходят на клубной базе «Тулажелдормаш» в Мясново.

Как сообщает Legalbet, к команде присоединились 22-летний эквадорский форвард Кавьер Ортиз и 20-летний венесуэльский нападающий Льюис Пенья.

Ортиз ранее играл за испанский «Атлетико Альбасете», а Пенья — за польский «Шленск».