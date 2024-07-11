Тульский «Арсенал» взял на просмотр двух нападающих
Тульский «Арсенал» взял на просмотр двух латиноамериканских футболистов. Сборы проходят на клубной базе «Тулажелдормаш» в Мясново.
Как сообщает Legalbet, к команде присоединились 22-летний эквадорский форвард Кавьер Ортиз и 20-летний венесуэльский нападающий Льюис Пенья.
Ортиз ранее играл за испанский «Атлетико Альбасете», а Пенья — за польский «Шленск».
Источник: Legalbet
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Арсенал – Черноморец
|- : -
|14.07
|13:00
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Енисей – КАМАЗ
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|14.07
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Урал – Сочи
|- : -
|14.07
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Шинник – Ротор
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Нефтехимик – Тюмень
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|14.07
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Торпедо – СКА-Хаб.
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