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Сегодня, 03:07

Тульский «Арсенал» взял на просмотр двух нападающих

Евгений Козинов
Корреспондент
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Тульский «Арсенал» взял на просмотр двух латиноамериканских футболистов. Сборы проходят на клубной базе «Тулажелдормаш» в Мясново.

Как сообщает Legalbet, к команде присоединились 22-летний эквадорский форвард Кавьер Ортиз и 20-летний венесуэльский нападающий Льюис Пенья.

Ортиз ранее играл за испанский «Атлетико Альбасете», а Пенья — за польский «Шленск».

Источник: Legalbet
Футбол
ФК Арсенал (Тула)
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3
 Арсенал 0 0 0 0 0-0 0
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 Сочи 0 0 0 0 0-0 0
5
 Енисей 0 0 0 0 0-0 0
6
 Шинник 0 0 0 0 0-0 0
7
 Алания 0 0 0 0 0-0 0
8
 Тюмень 0 0 0 0 0-0 0
9
 Торпедо 0 0 0 0 0-0 0
10
 Нефтехимик 0 0 0 0 0-0 0
11
 КАМАЗ 0 0 0 0 0-0 0
12
 СКА-Хаб. 0 0 0 0 0-0 0
13
 Сокол 0 0 0 0 0-0 0
14
 Черноморец 0 0 0 0 0-0 0
15
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