В «Арсенале» считают, что судьи ошибочно не засчитали взятие ворот «Родины» в конце матча

Тульский «Арсенал» дома проиграл «Родине» в матче 32-го тура первой лиги — 0:1. Гол забил Магомедхабиб Абдусаламов.

После игры пресс-служба тульского клуба раскритиковала судейство, посчитав, что арбитры не засчитали гол на 90+5-й минуте матча.

«Арсенал» с 37 очками занимает 10-е место в таблице чемпионата. Команда продлила серию без побед до пяти матчей — 4 поражения и 1 ничья.