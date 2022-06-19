Источник: «Арсенал» подписал контракт с защитником Мануйловым

Тульский «Арсенал» подписал защитника Романа Мануйлова, сообщает «РБ Спорт».

По данным источника, тульский клуб заключил соглашение с 26-летним игроком по схеме «1+1».

В прошлом сезоне защитник выступал за «СКА-Хабаровск». Он провел 37 матчей в составе хабаровчан, отметился четырьмя голами и двумя результативными передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 350 тысяч евро.

«Арсенал» занял последнее место в сезоне РПЛ-2021/22 и напрямую вылетел в ФНЛ.