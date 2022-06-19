Источник: «Арсенал» подписал контракт с защитником Мануйловым
«РБ Спорт»: «Арсенал» подписал контракт с Мануйловым
Тульский «Арсенал» подписал защитника Романа Мануйлова, сообщает «РБ Спорт».
По данным источника, тульский клуб заключил соглашение с 26-летним игроком по схеме «1+1».
В прошлом сезоне защитник выступал за «СКА-Хабаровск». Он провел 37 матчей в составе хабаровчан, отметился четырьмя голами и двумя результативными передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 350 тысяч евро.
«Арсенал» занял последнее место в сезоне РПЛ-2021/22 и напрямую вылетел в ФНЛ.
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