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15 февраля 2025, 07:53

Тульский «Арсенал» хочет подписать Джурановича

Евгений Козинов
Корреспондент

Тульский «Арсенал» планирует подписать форварда «Нови Пазара» Уроша Джурановича, сообщает Metaratings.ru.

Действующий контракт нападающего рассчитан до 30 июня 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в 400 тысяч евро.

В этом сезоне 31-летний черногорец сыграл 14 матчей в чемпионате Сербии и забил 5 голов.

Источник: Metaratings.ru
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Футбол
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«Факел» — «Енисей»: ФНЛ, 32-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Енисей»: ФНЛ, 32-й тур, видеообзор матча
«Чайка» — «Торпедо»: ФНЛ, 32-й тур, видеообзор матча
«Чайка» — «Торпедо»: ФНЛ, 32-й тур, видеообзор матча
«Волга» — «Сокол»: ФНЛ, 32-й тур, видеообзор матча
«Волга» — «Сокол»: ФНЛ, 32-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «Родина»: ФНЛ, 32-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «Родина»: ФНЛ, 32-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Нефтехимик» Кс: ФНЛ, 32-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Нефтехимик» Кс: ФНЛ, 32-й тур, видеообзор матча
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Положение команд
Футбол
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 И В Н П +/- О
1
 Родина 34 19 11 4 58-28 68
2
 Факел 34 20 8 6 44-22 68
3
 Урал 34 18 7 9 51-31 61
4
 Ротор 34 15 11 8 47-26 56
5
 КАМАЗ 34 12 13 9 46-34 49
6
 Енисей 34 13 10 11 37-35 49
7
 Спартак Кс 34 12 13 9 46-41 49
8
 Шинник 34 11 15 8 34-28 48
9
 Торпедо 34 12 10 12 37-39 46
10
 Челябинск 34 10 14 10 42-40 44
11
 Нефтехимик 34 10 13 11 40-41 43
12
 СКА-Хаб. 34 10 12 12 37-45 42
13
 Арсенал 34 8 15 11 42-44 39
14
 Волга 34 9 10 15 35-48 37
15
 Уфа 34 9 10 15 32-40 37
16
 Черноморец 34 9 8 17 37-49 35
17
 Сокол 34 5 11 18 16-44 26
18
 Чайка 34 5 7 22 30-76 22
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16.05 10:00 СКА-Хаб. – Нефтехимик 2 : 0
16.05 13:00 Ротор – Чайка 5 : 0
16.05 13:00 Челябинск – Шинник 2 : 2
16.05 13:00 Волга – Факел 0 : 3
16.05 13:00 КАМАЗ – Сокол 0 : 1
16.05 13:00 Черноморец – Урал 2 : 1
16.05 13:00 Арсенал – Родина 1 : 4
16.05 13:00 Спартак Кс – Уфа 0 : 1
16.05 19:30 Торпедо – Енисей 1 : 0
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ЖК
Г
Артем Максименко
Артем Максименко

Родина

 17
Амур Калмыков
Амур Калмыков

Спартак Кс

 16
Белайди Пуси
Белайди Пуси

Факел

 16
П
Илья Жигулев
Илья Жигулев

Черноморец

 8
Максим Игнатьев
Максим Игнатьев

Спартак Кс

 8
Йорди Рейна
Йорди Рейна

Родина

 6
И К Ж
Хетаг Кочиев
Хетаг Кочиев

Челябинск

 29 2 5
Константин Плиев
Константин Плиев

СКА-Хабаровск

 16 1 1
Николай Тарасов
Николай Тарасов

Спартак Кс

 30 1 11
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