Тульский «Арсенал» хочет подписать Джурановича

Тульский «Арсенал» планирует подписать форварда «Нови Пазара» Уроша Джурановича, сообщает Metaratings.ru.

Действующий контракт нападающего рассчитан до 30 июня 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в 400 тысяч евро.

В этом сезоне 31-летний черногорец сыграл 14 матчей в чемпионате Сербии и забил 5 голов.