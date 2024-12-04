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Сегодня, 22:42

Тукманов ответил на вопрос о возможности возвращения в «Торпедо»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Бывший президент «Торпедо» Александр Тукманов рассказал, может ли однажды вернуться в московский клуб.

— Вас приглашали вернуться в «Торпедо»?

— Нет-нет.

— Вам было бы интересно вернуться в «Торпедо» в каком-то качестве?

— Абстрактный вопрос. Нужна конкретика. Хочешь, не хочешь, но так не бывает.

— Если бы вас пригласили на роль президента вместо Александра Волнушкина? Вам ещё интересна эта футбольная деятельность?

— Мне футбольная деятельность всегда интересна. Я слежу за футболом, другой профессии у меня нет. Конечно, меня привлекает спортивная работа. Что вы меня пытаете? Я говорю, что разговора на эту тему у меня не было!» — цитирует Тукманова Legalbet.

Тукманов дважды был президентом «Торпедо» — с 2007 по 2008 годы и с 2009-го по 2017-й.

Футбол
Первая лига
ФК Торпедо (Москва)
Александр Тукманов
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Балтика 21 13 6 2 29-13 45
2
 Торпедо 21 11 10 0 39-16 43
3
 Сочи 21 10 7 4 36-21 37
4
 Урал 21 10 7 4 31-21 37
5
 Черноморец 21 11 3 7 31-27 36
6
 Арсенал 21 6 12 3 18-16 30
7
 Ротор 21 7 9 5 18-16 30
8
 СКА-Хаб. 21 7 8 6 28-30 29
9
 Чайка 21 6 10 5 24-23 28
10
 Енисей 21 8 3 10 23-26 27
11
 Нефтехимик 21 6 8 7 20-21 26
12
 Родина 21 5 9 7 19-22 24
13
 КАМАЗ 21 6 4 11 18-19 22
14
 Шинник 21 4 9 8 13-21 21
15
 Уфа 21 5 5 11 22-31 20
16
 Сокол 21 4 7 10 11-26 19
17
 Алания 21 4 6 11 12-24 18
18
 Тюмень 21 3 3 15 16-35 12
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1.03 00:00
Балтика – Шинник
 - : -
1.03 00:00
Енисей – Алания
 - : -
1.03 00:00
КАМАЗ – Арсенал
 - : -
1.03 00:00
Нефтехимик – СКА-Хаб.
 - : -
1.03 00:00
Родина – Тюмень
 - : -
1.03 00:00
Ротор – Урал
 - : -
1.03 00:00
Сочи – Сокол
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1.03 00:00
Чайка – Уфа
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Черноморец – Торпедо
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Г
Мартин Секулич

Мартин Секулич

Урал

 8
Александр Юшин

Александр Юшин

Родина

 8
Павел Мелешин

Павел Мелешин

Сочи

 7
П
Данил Полубояринов

Данил Полубояринов

Сокол

 6
Владислав Руденко

Владислав Руденко

Чайка

 5
Равиль Нетфуллин

Равиль Нетфуллин

Торпедо М

 5
И К Ж
Николай Поярков

Николай Поярков

СКА-Хабаровск

 15 2 6
Константин Плиев

Константин Плиев

Алания

 18 1 3
Алексей Татаев

Алексей Татаев

Алания

 19 1 5
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