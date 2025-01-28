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Сегодня, 13:30

Тукманов — о легионерах «Торпедо»: «Здесь они поиграют годик-два, а потом захотят новых ощущений»

Сергей Разин
корреспондент
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Бывший генеральный директор РФС Александр Тукманов прокомментировал трансферы «Торпедо».

«Конечно, атмосфера в команде зависит от количества иностранцев, но все это индивидуально. У бразильцев, колумбийцев появляются некие кланы. Поэтому есть некоторое беспокойство из-за трансферов. Для Ари это тоже экзамен. Как он его сдаст, так к нему и будут относиться. Если в клубе будете перекос на легионеров, то может случиться пример других команд РПЛ.

В последнее время разные ситуации участились и стали выходить за рамки клубного обсуждения. Все доходит до общественности. Футболистам, выступающим за свои сборные, интересны международные матчи. Здесь они поиграют годик-два, а потом захотят новых ощущений. Поэтому неприятные ситуации возможны», — приводит слова Тукмановой Legalbet.

В зимнее трансферное окно в «Торпедо» пришли колумбиец Ейсон Гузман и бразилец Алессон. Московский клуб с 43 очками занимает второе место в турнирной таблице ФНЛ, отставая от лидирующей «Балтики» на 2 очка.

Источник: Legalbet
ФК Торпедо (Москва)
Александр Тукманов
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Соколов и Калугин покинули «Торпедо»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Балтика 21 13 6 2 29-13 45
2
 Торпедо 21 11 10 0 39-16 43
3
 Урал 21 10 7 4 31-21 37
4
 Сочи 21 10 7 4 36-21 37
5
 Черноморец 21 11 3 7 31-27 36
6
 Арсенал 21 6 12 3 18-16 30
7
 Ротор 21 7 9 5 18-16 30
8
 СКА-Хаб. 21 7 8 6 28-30 29
9
 Чайка 21 6 10 5 24-23 28
10
 Енисей 21 8 3 10 23-26 27
11
 Нефтехимик 21 6 8 7 20-21 26
12
 Родина 21 5 9 7 19-22 24
13
 КАМАЗ 21 6 4 11 18-19 22
14
 Шинник 21 4 9 8 13-21 21
15
 Уфа 21 5 5 11 22-31 20
16
 Сокол 21 4 7 10 11-26 19
17
 Алания 21 4 6 11 12-24 18
18
 Тюмень 21 3 3 15 16-35 12
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1.03 00:00
Балтика – Шинник
 - : -
1.03 00:00
Енисей – Алания
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1.03 00:00
КАМАЗ – Арсенал
 - : -
1.03 00:00
Нефтехимик – СКА-Хаб.
 - : -
1.03 00:00
Родина – Тюмень
 - : -
1.03 00:00
Ротор – Урал
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Чайка – Уфа
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Мартин Секулич

Мартин Секулич

Урал

 8
Александр Юшин

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Родина

 8
Павел Мелешин

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Сочи

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Мартин Крамарич

Сочи

 6
Равиль Нетфуллин

Равиль Нетфуллин

Торпедо М

 6
Данил Полубояринов

Данил Полубояринов

Сокол

 6
И К Ж
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Николай Поярков

СКА-Хабаровск

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Константин Плиев

Алания

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