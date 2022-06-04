Три специалиста покинули тренерский штаб «Уфы»

Старший тренер Дмитрий Безняк, тренер Александр Нагорный и тренер по вратарям Анатолий Зарапин по обоюдному соглашению расторгли трудовые контракты с «Уфой», информирует пресс-служба клуба.

«Мы благодарим специалистов за работу и желаем успешного продолжения тренерской карьеры!», — говорится на сайте уфимцев.

«Уфа» заняла 14-е место в прошедшем сезоне Тинькофф РПЛ, в стыковых матчах проиграла по сумме двух встреч «Оренбургу» (2:2, 1:2) и вылетела в Олимп ФНЛ.