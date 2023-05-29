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Три иностранных футболиста судятся с «Кубанью» в ФИФА

Алина Савинова
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Футбольный агент Николай Пырнэу заявил, что трое иностранных игроков подали жалобу в ФИФА на действия российской «Кубани».

«Клуб просто договорился с ребятами и подставил их. У «Кубани» были подписаны контракты с тремя иностранными игроками. После этого они уволили гендиректора и сказали, что это были не контракты, а что-то другое, а прошлый гендиректор не имел полномочий. Это же ненормально, потому что на момент подписания контрактов он был гендиректором», — приводит «РБ Спорт» слова агента.

По информации источника, речь идет о ганском игроке Дивайне Наа, сербе Неманье Анджелковиче и боснийце Амаре Бегиче. Эти футболисты не смогли перейти в «Кубань» прошедшей зимой.

На данный момент клуб из Краснодара занимает 14-е место в турнирной таблице первой лиги, набрав 34 очка за 33 тура.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/tri-inostrantsa-sudyatsya-s-kuban-yu-v-fifa/
Футбол
Первая лига
ФК Кубань
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Рубин 33 19 11 3 53-27 68
2
 Балтика 33 17 13 3 54-29 64
3
 Алания 33 16 11 6 54-34 59
4
 Енисей 33 13 14 6 43-35 53
5
 Родина 33 13 10 10 42-38 49
6
 Шинник 33 13 7 13 36-37 46
7
 Динамо Мх 33 12 10 11 24-27 46
8
 КАМАЗ 33 11 11 11 35-34 44
9
 Волгарь 33 11 11 11 37-37 44
10
 Нефтехимик 33 11 11 11 32-33 44
11
 Акрон 33 9 16 8 34-36 43
12
 Арсенал 33 11 8 14 37-40 41
13
 СКА-Хаб. 33 10 11 12 44-39 41
14
 Кубань 33 8 10 15 34-40 34
15
 Велес 33 9 6 18 34-53 33
16
 Уфа 33 8 8 17 34-44 32
17
 Волга 33 6 11 16 23-41 29
18
 Краснодар-2 33 7 7 19 28-54 28
Результаты / календарь
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34 тур
3.06 00:00
Акрон – Волгарь
 - : -
3.06 00:00
Балтика – Велес
 - : -
3.06 00:00
Динамо Мх – Алания
 - : -
3.06 00:00
Краснодар-2 – Шинник
 - : -
3.06 00:00
Уфа – Кубань
 - : -
3.06 00:00
Енисей – Волга
 - : -
3.06 00:00
КАМАЗ – Нефтехимик
 - : -
3.06 00:00
Родина – Рубин
 - : -
3.06 00:00
СКА-Хаб. – Арсенал
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Иван Тимошенко

Родина

 14
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Гедеон Гузина

Балтика

 14
Николай Гиоргобиани

Николай Гиоргобиани

Алания

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П
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Артур Галоян

Алания

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Александр Гаглоев

Александр Гаглоев

КАМАЗ

 10
Артем Кулишев

Артем Кулишев

Шинник

 9
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Андрей Савинов

Андрей Савинов

Шинник

 30 1 4
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Велес

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Константин Савичев

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