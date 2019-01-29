Три игрока покинули "Луч"

Вратарь Денис Вамбольт, защитник Кирилл Суслов и полузащитник Александр Носов покинули "Луч" из-за тяжелой финансовой ситуации в клубе, информирует официальный сайт клуба.

Вамбольт должен продолжить карьеру в "Тюмени", Суслов отправился на сборы со "СКА-Хабаровском", а Носов будет выступать за "Нижний Новгород".

- Обострившиеся финансовые проблемы вынудили руководство "Луча" объявить в клубе режим жесткой экономии, - говорится в сообщении. - В связи с этим руководство "Луча" предложило своим высокооплачиваемым игрокам задуматься о продолжении карьеры в других командах. Футболисты с пониманием отнеслись к этой вынужденной мере, и уже 28 января трое игроков основного состава досрочно расторгли свои контракты с клубом "по соглашению сторон.