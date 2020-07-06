Три футболиста «Томи» заразились коронавирусом
6 июля 2020, 16:23
Три футболиста «Томи» сдали положительный тест на коронавирус. Один из них проходит лечение в респираторном госпитале, его состояние удовлетворительное. Двое других симптомов заболевания не имеют, находятся под медицинским наблюдением в обсерваторе, сообщает оперативный штаб Томской области.
Уточняется, что на сегодняшний день у остальных игроков клуба и тренеров анализы коронавирус не подтвердили.
«Томь» по итогам сезона-2019/20 заняла девятое место в ФНЛ. Турнир был завершен досрочно из-за пандемии.
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