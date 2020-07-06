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Три футболиста «Томи» заразились коронавирусом

6 июля 2020, 16:23
Футболисты «Томи». Фото ФК «Томь».
Футболисты «Томи». Фото ФК «Томь».
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Три футболиста «Томи» сдали положительный тест на коронавирус. Один из них проходит лечение в респираторном госпитале, его состояние удовлетворительное. Двое других симптомов заболевания не имеют, находятся под медицинским наблюдением в обсерваторе, сообщает оперативный штаб Томской области.

Уточняется, что на сегодняшний день у остальных игроков клуба и тренеров анализы коронавирус не подтвердили.

«Томь» по итогам сезона-2019/20 заняла девятое место в ФНЛ. Турнир был завершен досрочно из-за пандемии.

Дополнительная информация:

https://vk.com/covid19_official70

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