Три футболиста «Томи» заразились коронавирусом

Три футболиста «Томи» сдали положительный тест на коронавирус. Один из них проходит лечение в респираторном госпитале, его состояние удовлетворительное. Двое других симптомов заболевания не имеют, находятся под медицинским наблюдением в обсерваторе, сообщает оперативный штаб Томской области.

Уточняется, что на сегодняшний день у остальных игроков клуба и тренеров анализы коронавирус не подтвердили.

«Томь» по итогам сезона-2019/20 заняла девятое место в ФНЛ. Турнир был завершен досрочно из-за пандемии.