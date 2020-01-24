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Новости   //    Футбол   //    Олимп - ФНЛ

Три билборда «Енисея»: болельщики недовольны возможным увольнением Газзаева

13:15
Фанаты «Енисея» выразили недовольство ситуацией в клубе. Фото Объединение болельщиков ФК «Енисей» Фанаты «Енисея» выразили недовольство ситуацией в клубе. Фото Объединение болельщиков ФК «Енисей» Фанаты «Енисея» выразили недовольство ситуацией в клубе. Фото Объединение болельщиков ФК «Енисей»
Фанаты «Енисея» выразили недовольство ситуацией в клубе. Фото Объединение болельщиков ФК «Енисей»

Фанаты «Енисея» выразили недовольство ситуацией в клубе. Они установили три информационных щита на въезде в Красноярск по аналогии с фильмом «Три билборда на границе Эббинга, Миссури».

— Юрий Газзаев готовит «Енисей» к премьер-лиге. Но Юрия Газзаева все равно хотят убрать. Как же так? — отмечено на щитах.

Фанаты «Енисея» выразили недовольство ситуацией в клубе. Фото Объединение болельщиков ФК "Енисей"
Фанаты «Енисея» выразили недовольство ситуацией в клубе. Фото Объединение болельщиков ФК «Енисей»
Фанаты «Енисея» выразили недовольство ситуацией в клубе. Фото Объединение болельщиков ФК "Енисей"
Фанаты «Енисея» выразили недовольство ситуацией в клубе. Фото Объединение болельщиков ФК «Енисей»
Фанаты «Енисея» выразили недовольство ситуацией в клубе. Фото Объединение болельщиков ФК "Енисей"
Фанаты «Енисея» выразили недовольство ситуацией в клубе. Фото Объединение болельщиков ФК «Енисей»

В конце декабря специалист сделал заявление об уходе из клуба — руководство хотело видеть вместо него Александра Тарханова, но в итоге решила оставить Газзаева во главе команды.

Окончательный вопрос об увольнении главного тренера Енисея должен решиться до старта второй части сборов 28 января. «Енисей» занимает 17-е место в турнирной таблице ФНЛ.

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