Три билборда «Енисея»: болельщики недовольны возможным увольнением Газзаева

Фанаты «Енисея» выразили недовольство ситуацией в клубе. Они установили три информационных щита на въезде в Красноярск по аналогии с фильмом «Три билборда на границе Эббинга, Миссури».

— Юрий Газзаев готовит «Енисей» к премьер-лиге. Но Юрия Газзаева все равно хотят убрать. Как же так? — отмечено на щитах.

Фанаты «Енисея» выразили недовольство ситуацией в клубе. Фото Объединение болельщиков ФК «Енисей»

Фанаты «Енисея» выразили недовольство ситуацией в клубе. Фото Объединение болельщиков ФК «Енисей»

Фанаты «Енисея» выразили недовольство ситуацией в клубе. Фото Объединение болельщиков ФК «Енисей»

В конце декабря специалист сделал заявление об уходе из клуба — руководство хотело видеть вместо него Александра Тарханова, но в итоге решила оставить Газзаева во главе команды.

Окончательный вопрос об увольнении главного тренера Енисея должен решиться до старта второй части сборов 28 января. «Енисей» занимает 17-е место в турнирной таблице ФНЛ.