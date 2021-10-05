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Тренеры «Торпедо» Мичков и Головко войдут в тренерский штаб Игнашевича в «Балтике»

01:11
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Тренеры «Торпедо» Дмитрий Мичков и Дмитрий Головко выразили желание войти в тренерский штаб Сергея Игнашевича в «Балтике», сообщает Instagram московского клуба.

«Футбольный клуб «Торпедо Москва» благодарит Дмитрия Вячеславовича и Дмитрия Петровича за профессиональное отношение к делу и вклад, внесенный в развитие «Торпедо», — говорится в сообщении.

Ранее Игнашевич покинул «Торпедо». В марте контракт со специалистом был расторгнут на фоне неудачного старта сезона в ФНЛ. 2 октября экс-защитник ЦСКА возглавил «Балтику», сменив на этом посту Евгения Калешина.

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Сергей Разин все материалы автора

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