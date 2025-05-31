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Тренер «Урала» Томаров — о поражении от «Ахмата» в стыковых матчах: «Три тайма из четырех мы смотрелись хорошо»

Игнат Заздравин
Корреспондент

Тренер «Урала» Сергей Томаров подвел итоги стыковых матчей против «Ахмата» (2:1, 0:2) за участие в РПЛ в сезоне-2025/26.

«Обидное поражение, не дотерпели в концовке. Второй тайм плохо выглядели. Соперник давил, нагнетал, было много стандартов. Очень обидное поражение. Спасибо.

Три тайма из четырех мы смотрелись хорошо — два тайма в Екатеринбурге, здесь первый тайм, я считаю, достойно выглядели, но в концовке не хватило», — приводит слова Томарова пресс-служба «Урала».

«Урал», который в прошедшем сезоне занял четвертое место в Мелбет-Первой лиге, продолжит выступать во втором по силе дивизионе.

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Источник: ФК «Урал»
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ФК Урал
Сергей Томаров
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Нижний Новгород 12 10 1 1 36-14 31
2
 Урал 12 7 4 1 20-6 25
3
 Спартак Кс 12 7 3 2 16-10 24
4
 Сочи 12 7 2 3 21-14 23
5
 Велес 12 7 2 3 16-14 23
6
 Торпедо 12 6 3 3 21-9 21
7
 Уфа 12 4 6 2 16-13 18
8
 Ротор 12 5 2 5 20-14 17
9
 Шинник 12 3 7 2 15-13 16
10
 Енисей 12 3 5 4 15-20 14
11
 Арсенал 12 3 4 5 12-22 13
12
 Ленинградец 12 3 4 5 10-20 13
13
 Нефтехимик 12 4 0 8 7-15 12
14
 Челябинск 12 3 3 6 13-19 12
15
 Волга 12 3 2 7 14-18 11
16
 КАМАЗ 12 2 3 7 11-19 9
17
 Текстильщик 12 1 4 7 8-19 7
18
 СКА-Хабаровск 12 1 3 8 11-23 6
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9.10 17:00 Нефтехимик – Челябинск - : -
9.10 19:30 Арсенал – Спартак Кс - : -
10.10 10:00 СКА-Хабаровск – КАМАЗ - : -
10.10 12:00 Урал – Велес - : -
10.10 14:00 Ленинградец – Торпедо - : -
10.10 17:00 Нижний Новгород – Енисей - : -
10.10 17:00 Ротор – Волга - : -
10.10 17:00 Шинник – Текстильщик - : -
11.10 17:00 Сочи – Уфа - : -
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ЖК
Г
Вячеслав Грулев
Вячеслав Грулев

Нижний Новгород

 14
Амур Калмыков
Амур Калмыков

Спартак Кс

 11
Алексей Каштанов
Алексей Каштанов

Торпедо

6
П
Артем Соколов
Артем Соколов

Нижний Новгород

 8
Руслан Магаль
Руслан Магаль

Сочи

 5
Владислав Сарвели
Владислав Сарвели

Нижний Новгород

 5
И К Ж
Кирилл Исаев
Кирилл Исаев

Ленинградец

 9 1 4
Иллой-Айет Эммерсон
Иллой-Айет Эммерсон

Ротор

 11 1 4
Вячеслав Литвинов
Вячеслав Литвинов

Сочи

 10 1 3
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