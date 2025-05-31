Тренер «Урала» Томаров — о поражении от «Ахмата» в стыковых матчах: «Три тайма из четырех мы смотрелись хорошо»

Тренер «Урала» Сергей Томаров подвел итоги стыковых матчей против «Ахмата» (2:1, 0:2) за участие в РПЛ в сезоне-2025/26.

«Обидное поражение, не дотерпели в концовке. Второй тайм плохо выглядели. Соперник давил, нагнетал, было много стандартов. Очень обидное поражение. Спасибо.

Три тайма из четырех мы смотрелись хорошо — два тайма в Екатеринбурге, здесь первый тайм, я считаю, достойно выглядели, но в концовке не хватило», — приводит слова Томарова пресс-служба «Урала».

«Урал», который в прошедшем сезоне занял четвертое место в Мелбет-Первой лиге, продолжит выступать во втором по силе дивизионе.

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