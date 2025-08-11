Кононов: «Мое будущее в «Торпедо»? Решение за руководством. Но понимаю, что нужно быть готовым к любому развитию»

Главный тренер «Торпедо» Олег Кононов прокомментировал поражение от костромского «Спартака» (0:1) в 4-м туре первой лиги.

«Мое будущее в клубе? Все зависит от руководства. Я понимаю, что любой тренер, чья команда не набирает очки, а тем более претендует на решение задачи выхода в Высший дивизион, должен быть готов к такому развитию событий. Решение, в любом случае, принимает руководство. Я, конечно, буду работать и полностью отдаваться делу.

Пожелание болельщикам? Вера и терпение — это все, что нам нужно сейчас. Есть такой период, когда у команды не все идет хорошо, в отличие от прошлого года, когда у нас все было гладко. Но то, что я вижу и ощущаю по игрокам, говорит о том, что у нас собирается команда с хорошим потенциалом. Сейчас самое главное — это психологическая устойчивость и вера в то, что ты делаешь», — цитирует Кононова пресс-служба «Торпедо».

«Торпедо» потерпело 3 поражения в 4 матчах и с 1 очком занимает 16-е место в таблице чемпионата.