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19 августа 2025, 01:29

Тренер «Торпедо» Кирильчик посвятил победу над «Уралом» Кононову: «Это «машина», очень сильный тренер»

Сергей Разин
корреспондент

Исполняющий обязанности главного тренера «Торпедо» Павел Кирильчик подвел итоги матча 5-го тура первой лиги против «Урала» (1:0).

«Хочу начать с того, что вы все понимаете, какая непростая ситуация сейчас в клубе и что произошло с главным тренером. Я хочу посвятить эту победу Олегу Георгиевичу Кононову. Это «машина», это очень сильный тренер. К сожалению, произошли такие вещи. Также хочу поздравить всех торпедовцев: вчера клубу «Торпедо» исполнился 101 год, и мы очень хотели выиграть.

Я очень рад, что мы выиграли, потому что «Торпедо» — это очень серьезная команда, и то, что происходило и на каком месте мы были, от этого всем нам было неприятно. Плюс нам противостоял очень серьезный соперник — «Урал», который набрал хороший ход. Поэтому я очень рад победе», — приводит слова Кирильчика официальный сайт клуба.

«Торпедо» одержало победу в первом матче после отставки Олега Кононова 15 августа. Московский клуб набрал 4 очка и занимает 13-е место в таблице первой лиги.

Источник: Сайт ФК Торпедо
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Олег Кононов
ФК Торпедо (Москва)
ФК Урал
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Родина 34 19 11 4 58-28 68
2
 Факел 34 20 8 6 44-22 68
3
 Урал 34 18 7 9 51-31 61
4
 Ротор 34 15 11 8 47-26 56
5
 КАМАЗ 34 12 13 9 46-34 49
6
 Енисей 34 13 10 11 37-35 49
7
 Спартак Кс 34 12 13 9 46-41 49
8
 Шинник 34 11 15 8 34-28 48
9
 Торпедо 34 12 10 12 37-39 46
10
 Челябинск 34 10 14 10 42-40 44
11
 Нефтехимик 34 10 13 11 40-41 43
12
 СКА-Хаб. 34 10 12 12 37-45 42
13
 Арсенал 34 8 15 11 42-44 39
14
 Волга 34 9 10 15 35-48 37
15
 Уфа 34 9 10 15 32-40 37
16
 Черноморец 34 9 8 17 37-49 35
17
 Сокол 34 5 11 18 16-44 26
18
 Чайка 34 5 7 22 30-76 22
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16.05 10:00 СКА-Хаб. – Нефтехимик 2 : 0
16.05 13:00 Ротор – Чайка 5 : 0
16.05 13:00 Челябинск – Шинник 2 : 2
16.05 13:00 Волга – Факел 0 : 3
16.05 13:00 КАМАЗ – Сокол 0 : 1
16.05 13:00 Черноморец – Урал 2 : 1
16.05 13:00 Арсенал – Родина 1 : 4
16.05 13:00 Спартак Кс – Уфа 0 : 1
16.05 19:30 Торпедо – Енисей 1 : 0
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ЖК
Г
Артем Максименко
Артем Максименко

Родина

 17
Амур Калмыков
Амур Калмыков

Спартак Кс

 16
Белайди Пуси
Белайди Пуси

Факел

 16
П
Илья Жигулев
Илья Жигулев

Черноморец

 8
Максим Игнатьев
Максим Игнатьев

Спартак Кс

 8
Йорди Рейна
Йорди Рейна

Родина

 6
И К Ж
Хетаг Кочиев
Хетаг Кочиев

Челябинск

 29 2 5
Константин Плиев
Константин Плиев

СКА-Хабаровск

 16 1 1
Николай Тарасов
Николай Тарасов

Спартак Кс

 30 1 11
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