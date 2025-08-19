Тренер «Торпедо» Кирильчик посвятил победу над «Уралом» Кононову: «Это «машина», очень сильный тренер»

Исполняющий обязанности главного тренера «Торпедо» Павел Кирильчик подвел итоги матча 5-го тура первой лиги против «Урала» (1:0).

«Хочу начать с того, что вы все понимаете, какая непростая ситуация сейчас в клубе и что произошло с главным тренером. Я хочу посвятить эту победу Олегу Георгиевичу Кононову. Это «машина», это очень сильный тренер. К сожалению, произошли такие вещи. Также хочу поздравить всех торпедовцев: вчера клубу «Торпедо» исполнился 101 год, и мы очень хотели выиграть.

Я очень рад, что мы выиграли, потому что «Торпедо» — это очень серьезная команда, и то, что происходило и на каком месте мы были, от этого всем нам было неприятно. Плюс нам противостоял очень серьезный соперник — «Урал», который набрал хороший ход. Поэтому я очень рад победе», — приводит слова Кирильчика официальный сайт клуба.

«Торпедо» одержало победу в первом матче после отставки Олега Кононова 15 августа. Московский клуб набрал 4 очка и занимает 13-е место в таблице первой лиги.