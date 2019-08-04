Тренер "Торпедо": "Для Игнашевича стоило бы сделать исключение, разрешив ему быть главным тренером"

Главный тренер "Торпедо" Николай Савичев прокомментировал победу над "Армавиром" (2:1) в первенстве Олимп-ФНЛ и ситуации с лицензией старшего тренера автозаводцев Сергея Игнашевича.

– Настроение хорошее. Спасибо было сказано и футболистам за хорошую игру, – сказал Савичев на пресс-конференции. – Большое спасибо болельщикам, поддержка ощущалась, было приятно играть. По качеству игра была очень тяжелая. Мы знали, как будет играть соперник, разложили по полочкам, и воплотили это на поле. Первая победа на нашем родном стадионе, приятное чувство.

– Как вы относитесь ко всей этой ситуации, что Игнашевич из-за лицензии лишен права выполнять обязанности главного тренера?

– Мое мнение такое: да, правила существуют, но должны существовать какие-то исключения. Человек заслуженный, он многое сделал для России, для российского футбола. Здесь должно быть место исключениям. Всем понятно, что рано или поздно Сергей лицензию получит. Этот вопрос задергал всех. "Торпедо" нарушать правило не будет, закон есть закон. У нас не так много заслуженных футболистов, которым можно было бы сделать поблажку. (Александр Рогулев)