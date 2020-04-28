Тренер «Текстильщика» Павлов считает, что сезон в ФНЛ нужно завершить досрочно

Главный тренер «Текстильщика» Сергей Павлов высказался за досрочное завершение сезона в Олимп-ФНЛ из-за пандемии коронавируса.

«Ситуация с распространением коронавируса такая, что трудно делать долгосрочные прогнозы, — цитирует Павлова официальный сайт лиги. — Как говорят вирусологи, мы еще не достигли плато. Поэтому никто сейчас точно не скажет, сколько этот период самоизоляции будет продолжаться. Учитывая, что командам перед возобновлением сезона необходимо время на подготовку, то проведение 11 оставшихся туров в сжатые сроки ставит под сомнение эту идею. Думаю, мы не успеем завершить сезон за один месяц, как это требуется. Совершенно очевидно, что раньше конца июня возобновить ничего не получится. Это при оптимистичном раскладе. И то не факт, что дата снова не сдвинется.

Мы не прекращаем занятия. Работаем с ребятами по видеосвязи. Готовимся к любому развитию ситуации. Скажут играть — будем играть. Но если по-хорошему, то для нормальной подготовки понадобится не меньше месяца. Нельзя забывать, что в каждом регионе своя эпидемиологическая обстановка. Где-то лучше, где-то хуже. А ФНЛ это турнир от Калининграда до Владивостока. Хочу подчеркнуть, что после длительных перелетов, и при матчах через два на третий день существенно повысится риск травматизма у игроков. Организму будет тяжело адаптироваться к нагрузкам после длительной паузы. Команды будут прилетать домой и сразу собираться в другой город. Ни о какой подготовке к матчам речи уже не пойдет. Подождем решение, которое должен будет объявить РФС. Там думают над тем, как решить все спорные вопросы максимально безболезненно для участников соревнований во всех эшелонах нашего футбола.

Лучше не распыляться и переждать, а потом готовиться к новому сезону? Да. Это для ФНЛ будет правильным и разумным решением".

По последним данным, в мире зафиксировано 3 086 038 случаев заражения коронавирусной инфекцией. 212 591 человек умер, выздоровели — 934 808.

По данным Роспотребнадзора, в России на день 28 апреля зарегистрировано 93 558 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 867 летальных исходов, выздоровели 8 456 человек.