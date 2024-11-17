Тренер «Сокола» Алексей Бага покинет клуб
По информации «СЭ», главный тренер саратовского «Сокола» Алексей Бага покидает свой пост.
43-летний белорус возглавляет «Сокол» с декабря прошлого года. В прошедшем сезоне он сумел спасти команду от вылета из первой лиги, саратовцы финишировали на 14-м месте.
В текущем розыгрыше ФНЛ «Сокол» с 19 очками занимает 15-е место в турнирной таблице после 19 матчей.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Балтика
|19
|11
|6
|2
|24-12
|39
|
2
|Торпедо
|19
|9
|10
|0
|36-15
|37
|
3
|Урал
|19
|9
|6
|4
|29-20
|33
|
4
|Арсенал
|19
|6
|12
|1
|17-12
|30
|
5
|Сочи
|18
|7
|7
|4
|28-19
|28
|
6
|Черноморец
|18
|8
|3
|7
|26-25
|27
|
7
|Ротор
|19
|6
|8
|5
|16-15
|26
|
8
|СКА-Хаб.
|19
|6
|7
|6
|27-30
|25
|
9
|Чайка
|18
|6
|7
|5
|23-22
|25
|
10
|Родина
|18
|5
|9
|4
|18-16
|24
|
11
|Енисей
|19
|7
|2
|10
|21-26
|23
|
12
|Нефтехимик
|19
|5
|8
|6
|17-20
|23
|
13
|КАМАЗ
|19
|6
|4
|9
|17-15
|22
|
14
|Уфа
|19
|5
|5
|9
|19-24
|20
|
15
|Сокол
|19
|4
|7
|8
|10-23
|19
|
16
|Шинник
|18
|4
|6
|8
|12-20
|18
|
17
|Алания
|19
|4
|6
|9
|12-20
|18
|
18
|Тюмень
|18
|2
|3
|13
|14-32
|9
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
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12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
|16.11
|13:00
|
Уфа – Сокол
|2 : 0
|16.11
|15:00
|
Алания – Ротор
|1 : 3
|16.11
|16:00
|
Урал – Енисей
|4 : 3
|16.11
|17:00
|
КАМАЗ – Балтика
|0 : 1
|16.11
|18:00
|
Нефтехимик – Арсенал
|2 : 2
|17.11
|08:00
|
СКА-Хаб. – Торпедо
|2 : 2
|17.11
|15:00
|
Шинник – Чайка
|- : -
|17.11
|17:00
|
Тюмень – Сочи
|- : -
|17.11
|19:30
|
Родина – Черноморец
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Александр Юшин
Родина
|8
|
|
Мартин Крамарич
Сочи
|7
|
|
Александр Ломакин
Енисей
|7
|П
|
|
Равиль Нетфуллин
Торпедо М
|5
|
|
Мартин Крамарич
Сочи
|4
|
|
Владислав Руденко
Чайка
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Николай Поярков
СКА-Хабаровск
|14
|2
|6
|
|
Константин Плиев
Алания
|16
|1
|3
|
|
Алексей Татаев
Алания
|18
|1
|5
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