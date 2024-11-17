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Сегодня, 13:47

Тренер «Сокола» Алексей Бага покинет клуб

Максим Алланазаров
Заместитель главного редактора
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По информации «СЭ», главный тренер саратовского «Сокола» Алексей Бага покидает свой пост.

43-летний белорус возглавляет «Сокол» с декабря прошлого года. В прошедшем сезоне он сумел спасти команду от вылета из первой лиги, саратовцы финишировали на 14-м месте.

В текущем розыгрыше ФНЛ «Сокол» с 19 очками занимает 15-е место в турнирной таблице после 19 матчей.

Футбол
Первая лига
ФК Сокол (Саратов)
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Балтика 19 11 6 2 24-12 39
2
 Торпедо 19 9 10 0 36-15 37
3
 Урал 19 9 6 4 29-20 33
4
 Арсенал 19 6 12 1 17-12 30
5
 Сочи 18 7 7 4 28-19 28
6
 Черноморец 18 8 3 7 26-25 27
7
 Ротор 19 6 8 5 16-15 26
8
 СКА-Хаб. 19 6 7 6 27-30 25
9
 Чайка 18 6 7 5 23-22 25
10
 Родина 18 5 9 4 18-16 24
11
 Енисей 19 7 2 10 21-26 23
12
 Нефтехимик 19 5 8 6 17-20 23
13
 КАМАЗ 19 6 4 9 17-15 22
14
 Уфа 19 5 5 9 19-24 20
15
 Сокол 19 4 7 8 10-23 19
16
 Шинник 18 4 6 8 12-20 18
17
 Алания 19 4 6 9 12-20 18
18
 Тюмень 18 2 3 13 14-32 9
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16.11 13:00
Уфа – Сокол
 2 : 0
16.11 15:00
Алания – Ротор
 1 : 3
16.11 16:00
Урал – Енисей
 4 : 3
16.11 17:00
КАМАЗ – Балтика
 0 : 1
16.11 18:00
Нефтехимик – Арсенал
 2 : 2
17.11 08:00
СКА-Хаб. – Торпедо
 2 : 2
17.11 15:00
Шинник – Чайка
 - : -
17.11 17:00
Тюмень – Сочи
 - : -
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Родина – Черноморец
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Александр Юшин

Александр Юшин

Родина

 8
Мартин Крамарич

Мартин Крамарич

Сочи

 7
Александр Ломакин

Александр Ломакин

Енисей

 7
П
Равиль Нетфуллин

Равиль Нетфуллин

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 5
Мартин Крамарич

Мартин Крамарич

Сочи

 4
Владислав Руденко

Владислав Руденко

Чайка

 4
И К Ж
Николай Поярков

Николай Поярков

СКА-Хабаровск

 14 2 6
Константин Плиев

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Алания

 16 1 3
Алексей Татаев

Алексей Татаев

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