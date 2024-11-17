Тренер «Сокола» Алексей Бага покинет клуб

По информации «СЭ», главный тренер саратовского «Сокола» Алексей Бага покидает свой пост.

43-летний белорус возглавляет «Сокол» с декабря прошлого года. В прошедшем сезоне он сумел спасти команду от вылета из первой лиги, саратовцы финишировали на 14-м месте.

В текущем розыгрыше ФНЛ «Сокол» с 19 очками занимает 15-е место в турнирной таблице после 19 матчей.