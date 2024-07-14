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Морено пошутил о плюсах перелетов по России на матчи ФНЛ: «Не надо платить туристический сбор»

Руслан Минаев
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Главный тренер «Сочи» Роберт Морено поделился мнением о перелетах по России по ходу сезона первой лиги.

«Это огромное удовольствие — побывать в разных местах страны, познакомиться с большим количеством новых и интересных людей. И в то же время не платить за это туристический сбор (смеется). Но, если серьезно, то все команды, которые играют в ФНЛ находятся в одинаковых условиях и тоже много путешествуют. Из этого нужно извлекать только положительные моменты и стараться решать поставленные перед собой спортивные задачи», — цитирует тренера пресс-служба клуба.

В первом туре первой лиги «Сочи» отправится в Екатеринбург на матч с «Уралом». Встреча состоится 14 июля.

Источник: ФК Сочи
Первая лига
ФК Сочи
Роберт Морено
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Арсенал 1 1 0 0 1-0 3
2
 КАМАЗ 0 0 0 0 0-0 0
3
 СКА-Хаб. 0 0 0 0 0-0 0
4
 Родина 0 0 0 0 0-0 0
5
 Ротор 0 0 0 0 0-0 0
6
 Уфа 0 0 0 0 0-0 0
7
 Сокол 0 0 0 0 0-0 0
8
 Чайка 0 0 0 0 0-0 0
9
 Нефтехимик 0 0 0 0 0-0 0
10
 Торпедо 0 0 0 0 0-0 0
11
 Енисей 0 0 0 0 0-0 0
12
 Сочи 0 0 0 0 0-0 0
13
 Урал 0 0 0 0 0-0 0
14
 Тюмень 0 0 0 0 0-0 0
15
 Алания 0 0 0 0 0-0 0
16
 Балтика 0 0 0 0 0-0 0
17
 Шинник 0 0 0 0 0-0 0
18
 Черноморец 1 0 0 1 0-1 0
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13.07 16:00
Арсенал – Черноморец
 1 : 0
14.07 13:00
Енисей – КАМАЗ
 - : -
14.07 16:00
Урал – Сочи
 - : -
14.07 16:00
Шинник – Ротор
 - : -
14.07 18:00
Нефтехимик – Тюмень
 - : -
14.07 18:30
Торпедо – СКА-Хаб.
 - : -
14.07 18:30
Родина – Балтика
 - : -
14.07 20:00
Чайка – Сокол
 - : -
15.07 19:30
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