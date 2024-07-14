Морено пошутил о плюсах перелетов по России на матчи ФНЛ: «Не надо платить туристический сбор»
Главный тренер «Сочи» Роберт Морено поделился мнением о перелетах по России по ходу сезона первой лиги.
«Это огромное удовольствие — побывать в разных местах страны, познакомиться с большим количеством новых и интересных людей. И в то же время не платить за это туристический сбор (смеется). Но, если серьезно, то все команды, которые играют в ФНЛ находятся в одинаковых условиях и тоже много путешествуют. Из этого нужно извлекать только положительные моменты и стараться решать поставленные перед собой спортивные задачи», — цитирует тренера пресс-служба клуба.
В первом туре первой лиги «Сочи» отправится в Екатеринбург на матч с «Уралом». Встреча состоится 14 июля.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Арсенал
|1
|1
|0
|0
|1-0
|3
|
2
|КАМАЗ
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
3
|СКА-Хаб.
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
4
|Родина
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|Ротор
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6
|Уфа
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Сокол
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Чайка
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Нефтехимик
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Торпедо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Енисей
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Сочи
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Урал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Тюмень
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Алания
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Балтика
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
17
|Шинник
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
18
|Черноморец
|1
|0
|0
|1
|0-1
|0
|13.07
|16:00
|
Арсенал – Черноморец
|1 : 0
|14.07
|13:00
|
Енисей – КАМАЗ
|- : -
|14.07
|16:00
|
Урал – Сочи
|- : -
|14.07
|16:00
|
Шинник – Ротор
|- : -
|14.07
|18:00
|
Нефтехимик – Тюмень
|- : -
|14.07
|18:30
|
Торпедо – СКА-Хаб.
|- : -
|14.07
|18:30
|
Родина – Балтика
|- : -
|14.07
|20:00
|
Чайка – Сокол
|- : -
|15.07
|19:30
|
Алания – Уфа
|- : -
|Г
|
|
Данил Липовой
Арсенал Т
|1
|И
|К
|Ж
|
|
Алексей Бердников
Арсенал Т
|1
|0
|1
|
|
Олег Дмитриев
Арсенал Т
|1
|0
|1
|
|
Виталий Стежко
Черноморец Н
|1
|0
|1