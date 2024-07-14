Морено пошутил о плюсах перелетов по России на матчи ФНЛ: «Не надо платить туристический сбор»

Главный тренер «Сочи» Роберт Морено поделился мнением о перелетах по России по ходу сезона первой лиги.

«Это огромное удовольствие — побывать в разных местах страны, познакомиться с большим количеством новых и интересных людей. И в то же время не платить за это туристический сбор (смеется). Но, если серьезно, то все команды, которые играют в ФНЛ находятся в одинаковых условиях и тоже много путешествуют. Из этого нужно извлекать только положительные моменты и стараться решать поставленные перед собой спортивные задачи», — цитирует тренера пресс-служба клуба.

В первом туре первой лиги «Сочи» отправится в Екатеринбург на матч с «Уралом». Встреча состоится 14 июля.