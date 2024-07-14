Морено о стартовых матчах с «Уралом» и «Балтикой»: «Сезон первой лиги не решается в конкретных играх»
Главный тренер «Сочи» Роберт Морено поделился мнением о стартовых матчах сезона первой лиги против «Урала» и «Балтики».
«Сейчас невозможно точно сказать, хорошо ли это или плохо. Все покажут эти игры. Наша задача быть готовыми к ним во всеоружии. Но, тем не менее, судьба всего сезона не решается в этих конкретных двух матчах. Решить поставленную перед нами задачу можно только стабильной игрой на протяжении всего сезона, что само по себе является по-настоящему сложным», — цитирует тренера пресс-служба клуба.
14 июля «Сочи» отправится в гости к «Уралу» в матче 1-го тура первой лиги, 20-го числа команда Морено примет «Балтику» в игре 2-го тура.
Источник: ФК Сочи
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|
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|В
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|П
|+/-
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|
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|Арсенал
|1
|1
|0
|0
|1-0
|3
|
2
|КАМАЗ
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
3
|СКА-Хаб.
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
4
|Родина
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|Ротор
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6
|Уфа
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Сокол
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Чайка
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Нефтехимик
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Торпедо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Енисей
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Сочи
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Урал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Тюмень
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Алания
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Балтика
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
17
|Шинник
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
18
|Черноморец
|1
|0
|0
|1
|0-1
|0
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|13.07
|16:00
|
Арсенал – Черноморец
|1 : 0
|14.07
|13:00
|
Енисей – КАМАЗ
|- : -
|14.07
|16:00
|
Урал – Сочи
|- : -
|14.07
|16:00
|
Шинник – Ротор
|- : -
|14.07
|18:00
|
Нефтехимик – Тюмень
|- : -
|14.07
|18:30
|
Торпедо – СКА-Хаб.
|- : -
|14.07
|18:30
|
Родина – Балтика
|- : -
|14.07
|20:00
|
Чайка – Сокол
|- : -
|15.07
|19:30
|
Алания – Уфа
|- : -
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ЖК
|Г
|
|
Данил Липовой
Арсенал Т
|1
|И
|К
|Ж
|
|
Алексей Бердников
Арсенал Т
|1
|0
|1
|
|
Олег Дмитриев
Арсенал Т
|1
|0
|1
|
|
Виталий Стежко
Черноморец Н
|1
|0
|1
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