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Морено о стартовых матчах с «Уралом» и «Балтикой»: «Сезон первой лиги не решается в конкретных играх»

Руслан Минаев
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Главный тренер «Сочи» Роберт Морено поделился мнением о стартовых матчах сезона первой лиги против «Урала» и «Балтики».

«Сейчас невозможно точно сказать, хорошо ли это или плохо. Все покажут эти игры. Наша задача быть готовыми к ним во всеоружии. Но, тем не менее, судьба всего сезона не решается в этих конкретных двух матчах. Решить поставленную перед нами задачу можно только стабильной игрой на протяжении всего сезона, что само по себе является по-настоящему сложным», — цитирует тренера пресс-служба клуба.

14 июля «Сочи» отправится в гости к «Уралу» в матче 1-го тура первой лиги, 20-го числа команда Морено примет «Балтику» в игре 2-го тура.

Источник: ФК Сочи
Первая лига
ФК Балтика
ФК Сочи
ФК Урал
Роберт Морено
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 КАМАЗ 0 0 0 0 0-0 0
3
 СКА-Хаб. 0 0 0 0 0-0 0
4
 Родина 0 0 0 0 0-0 0
5
 Ротор 0 0 0 0 0-0 0
6
 Уфа 0 0 0 0 0-0 0
7
 Сокол 0 0 0 0 0-0 0
8
 Чайка 0 0 0 0 0-0 0
9
 Нефтехимик 0 0 0 0 0-0 0
10
 Торпедо 0 0 0 0 0-0 0
11
 Енисей 0 0 0 0 0-0 0
12
 Сочи 0 0 0 0 0-0 0
13
 Урал 0 0 0 0 0-0 0
14
 Тюмень 0 0 0 0 0-0 0
15
 Алания 0 0 0 0 0-0 0
16
 Балтика 0 0 0 0 0-0 0
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 Шинник 0 0 0 0 0-0 0
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Арсенал – Черноморец
 1 : 0
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Енисей – КАМАЗ
 - : -
14.07 16:00
Урал – Сочи
 - : -
14.07 16:00
Шинник – Ротор
 - : -
14.07 18:00
Нефтехимик – Тюмень
 - : -
14.07 18:30
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14.07 18:30
Родина – Балтика
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