Главный тренер «Луча» Валерий Петраков прокомментировал корреспонденту «СЭ» ситуацию в дальневосточном клубе и обращение своих подопечных к губернатору Приморского края из-за невыплаты зарплаты с августа.

— Задержки по зарплате действительно остаются, — заявил Петраков. — Генеральный директор был в спортивном департаменте края, где его заверили, что команда будет выступать в ФНЛ и найдут средства для погашения долгов и сборов, поэтому я планировал подготовку в Турции с 5-6 февраля.

— Что вам известно об открытом письме, которое игроки направили к губернатору?

— Вчера разговаривал с Кутьиным, и они собирались писать письмо. Наверное, приняли решение, значит есть обеспокоенность — что сделали, то сделали. Нас немного выбила из колеи неоднозначная ситуация со сменой владельца. Был намечен переход «Луча» во владения порта, но пока этого не случилось. (Евгений Белоусов)

Игроки «Луча» обратились к губернатору. Они опасаются, что клуб обанкротят