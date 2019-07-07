Тренер "Чертаново" рассказал о роли 37-летнего Абаева в команде

Главный тренер "Чертаново" Игорь Осинькин на пресс-конференции после матча 1-го тура Олимп-ФНЛ с "Чайкой" (1:0) заявил, что качество игры его пока не устроило.

– Первый матч сезона, по качеству игры ни мы, ни хозяева не впечатлили. Команды еще не в отптимальной форме. Мы должны играть быстрее и убрать невынужденные ошибки. Кто-то из футболистов пропустил часть подготовки, часть замен сегодня была просто из-за судорог.

– Как вам забитый гол?

– Гол эффектный. Должны были создать больше таких голевых моментов, но тонуса еще нет. В целом матч был более-менее равный, но в концовке мы были активнее. Обе команды должны прибавлять.

– Как оцените дебют Абаева (вратарю – 37 лет. – Прим. "СЭ")?

– Он даже еще не всех по именам знает. Он лишь неполную неделю с нами тренировался. Нам нужен был опытный игрок, способный что-то сказать в раздевалке, плюс нужен был кто-то свой, из академии "Чертаново". Абаев должен быть дополнительным звеном между тренером и остальными игроками. (Юрий Плохотниченко)

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