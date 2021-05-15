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Тренер «Чертаново» рассказал, что футболисты клуба не были готовы к уровню ФНЛ

19:03
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Главный тренер «Чертаново» Андрей Дмитриев оценил выступление команды в чемпионате Олимп — ФНЛ. Клуб лишился шансов остаться в чемпионате на следующий сезон.

«Мы задействовали молодых футболистов, которые почувствовали, что такое ФНЛ, посмотрим, как они будут развиваться дальше, — сказал Дмитриев ТАСС. — У нас играли ребята, которые еще были не готовы выступать на высоком уровне, — только вышли из ЮФЛ и сразу в ФНЛ, поэтому чудес не бывает.

Также ушла большая группа игроков в «Крылья Советов», другие команды, мы потеряли порядка 17 игроков. Конечно, это очень сказалось, потому что создать боеспособную команду за такой короткий срок очень сложно. Понимание как работать, чтобы вернуться в ФНЛ есть, будем работать в этом направлении».

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/11381297

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