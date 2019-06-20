Тренер "Чайки" считает, что "Краснодар" готов биться за чемпионство в РПЛ

Главный тренер "Чайки" Дмитрий Воецкий после ничьей с "Краснодаром" в товарищеском матче отметил, что "быки"​ готовы биться за чемпионство в российской премьер-лиге. Он также считает, что причиной такого результата в игре может быть недооценка соперника.

– Возможно, со стороны "Краснодара" сегодня была недооценка соперника, – приводит "РИА Новости" слова соперника. – Мне нравится футбол, который показывают "быки". Я убежден, что эта команда готова биться за чемпионство в российской премьер-лиге. Это наша первая игра в межсезонье. Команда строится. Мы собрались 15-го июня.

Сегодня нашей задачей было увидеть слабые места на фоне сильного соперника. Игра их показала. Мы довольны результатом, но не игрой в обороне. Но здесь важно понимать, что мы играли с командой, выступающей в Лиге чемпионов.

"Краснодар" сыграл вничью с "Чайкой" в товарищеском матче