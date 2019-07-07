Тренер "Чайки" рассказал, как прошла первая игра команды на "Ростов Арене"

Главный тренер "Чайки" Дмитрий Воецкий на пресс-конференции после матча 1-го тура Олимп-ФНЛ с "Чертаново" (0:1) заявил, что команда не смогла организовать достаточное давление на соперника.

– Свои моменты мы не реализовали, а соперник использовал свой шанс.

– Игра на "Ростов Арене" как-то стимулировала команду?

– Игроки были заряжены на матч и чувствовали ответственность.

– Бьющего пенальти определили заранее?

– У нас два бьющих, Подбельцев и Машнев. Подбельцева на поле не было, потому что ему оказывали помощь, и потому бил Машнев. Возможно на него давила отвественность первого матча.

– Вам не хватило сил в концовке?

– В принципе готовы были хорошо физически, но "Чертаново" очень быстрая команда, особенно передняя линия. Нам такого давления не хватило. Обе команды устали, у них например просела центральная зона, мы выпустили форварда чтобы создать давление, но не вышло. (Юрий Плохотниченко)

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