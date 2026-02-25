Тихонов — о работе в «Енисее»: «У нас забирали лучших футболистов, руки были завязаны»
Бывший главный тренер «Енисея» Андрей Тихонов рассказал «СЭ» о периоде работы в красноярском клубе.
«В первый год моей работы в Красноярске было взаимопонимание. Но потом лучших игроков у нас забирали. А руководство думало, что все оно так и будет: среднее место в таблице, без выхода, но за такие же деньги. Только такого не бывает. ФНЛ — очень тяжелая лига. Зарплаты сейчас сильно поднялись после вылета клубов РПЛ. Конкурировать невозможно. Если игроки твоей команды получают в четыре раза меньше, чем там, то что-то сделать тяжело. Ограничивало ли это? У любых команд с бюджетом меньше 500 миллионов рублей руки связаны», — сказал Тихонов «СЭ».
Тихонов покинул пост главного тренера «Енисея» 9 декабря 2025 года. Он возглавлял клуб с января 2024-го.
Красноярцы ушли на зимнюю паузу на 13-м месте в турнирной таблице Первой лиги — 23 очка в 21 туре.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Нижний Новгород
|10
|8
|1
|1
|28-13
|25
|
2
|Велес
|10
|7
|1
|2
|14-11
|22
|
3
|Торпедо
|9
|6
|1
|2
|19-6
|19
|
4
|Сочи
|10
|6
|1
|3
|18-12
|19
|
5
|Урал
|9
|5
|3
|1
|16-4
|18
|
6
|Спартак Кс
|9
|5
|3
|1
|13-8
|18
|
7
|Уфа
|9
|4
|4
|1
|13-9
|16
|
8
|Шинник
|9
|3
|5
|1
|14-11
|14
|
9
|Нефтехимик
|10
|4
|0
|6
|7-13
|12
|
10
|Арсенал
|10
|3
|3
|4
|9-17
|12
|
11
|Ротор
|10
|3
|2
|5
|14-14
|11
|
12
|Волга
|9
|3
|1
|5
|12-14
|10
|
13
|Енисей
|9
|2
|4
|3
|11-14
|10
|
14
|Ленинградец
|9
|2
|3
|4
|7-12
|9
|
15
|Челябинск
|9
|2
|1
|6
|9-16
|7
|
16
|Текстильщик
|10
|1
|3
|6
|6-15
|6
|
17
|КАМАЗ
|10
|1
|2
|7
|9-18
|5
|
18
|СКА-Хабаровск
|9
|1
|0
|8
|8-20
|3
|12.09
|00:00
|Арсенал – СКА-Хабаровск
|- : -
|12.09
|00:00
|Велес – Сочи
|- : -
|12.09
|00:00
|КАМАЗ – Челябинск
|- : -
|12.09
|00:00
|Ленинградец – Текстильщик
|- : -
|12.09
|00:00
|Ротор – Енисей
|- : -
|12.09
|00:00
|Спартак Кс – Нефтехимик
|- : -
|12.09
|00:00
|Торпедо – Нижний Новгород
|- : -
|12.09
|00:00
|Урал – Шинник
|- : -
|12.09
|00:00
|Уфа – Волга
|- : -
|Г
|
|
Вячеслав Грулев
Нижний Новгород
|10
|
|
Амур Калмыков
Спартак Кс
|9
|
|
Алексей Каштанов
Торпедо
|5
|П
|
|
Артем Соколов
Нижний Новгород
|5
|
|
Денис Боков
Урал
|4
|
|
Игорь Горбунов
Арсенал
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Константин Плиев
СКА-Хабаровск
|5
|1
|2
|
|
Кирилл Исаев
Ленинградец
|6
|1
|2
|
|
Вячеслав Литвинов
Сочи
|8
|1
|2