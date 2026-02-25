Футбол
Лига PARI (ФНЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Уведомления
Главная
Футбол
Лига PARI (ФНЛ)

Тихонов — о работе в «Енисее»: «У нас забирали лучших футболистов, руки были завязаны»

Александр Абустин
корреспондент

Бывший главный тренер «Енисея» Андрей Тихонов рассказал «СЭ» о периоде работы в красноярском клубе.

«В первый год моей работы в Красноярске было взаимопонимание. Но потом лучших игроков у нас забирали. А руководство думало, что все оно так и будет: среднее место в таблице, без выхода, но за такие же деньги. Только такого не бывает. ФНЛ — очень тяжелая лига. Зарплаты сейчас сильно поднялись после вылета клубов РПЛ. Конкурировать невозможно. Если игроки твоей команды получают в четыре раза меньше, чем там, то что-то сделать тяжело. Ограничивало ли это? У любых команд с бюджетом меньше 500 миллионов рублей руки связаны», — сказал Тихонов «СЭ».

Тихонов покинул пост главного тренера «Енисея» 9 декабря 2025 года. Он возглавлял клуб с января 2024-го.

Красноярцы ушли на зимнюю паузу на 13-м месте в турнирной таблице Первой лиги — 23 очка в 21 туре.

Подписывайся на канал «СЭ» в Max.

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Андрей Тихонов
ФК Енисей
Читайте также
На Украине допустили распад страны из-за конфликта СБУ и ГУР
ЦСКА обыграл «Зенит» в 7-м туре РПЛ, Обляков забил в концовке
Самолет разведки ВВС США летал над Баренцевым морем у границ России
Нелюбова идет третьей после короткой программы в Токио, Трусова — четвертая
Бело-голубые выдали лучший матч сезона и заговорили о чемпионстве. Что произошло после матча «Динамо» - «Спартак»
Опубликованы кадры схода лавины на туристов в горах Кабардино-Балкарии
Популярное видео
«Урал» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Нижний Новгород»: ФНЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Нижний Новгород»: ФНЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Ротор»: ФНЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Ротор»: ФНЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Велес»: ФНЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Велес»: ФНЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Волга» — «Арсенал»: ФНЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Волга» — «Арсенал»: ФНЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Ленинградец» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Ленинградец» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Текстильщик» — «Торпедо»: ФНЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Текстильщик» — «Торпедо»: ФНЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Спартак» Кс — «Ротор»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Спартак» Кс — «Ротор»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Нижний Новгород» — «Волга»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Нижний Новгород» — «Волга»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Челябинск»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Челябинск»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Шинник»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Шинник»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Торпедо»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Торпедо»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Урал»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Урал»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Текстильщик» — «Велес»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Текстильщик» — «Велес»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Ленинградец» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Ленинградец» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Уфа»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Уфа»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Велес» — «Арсенал»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Велес» — «Арсенал»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Нижний Новгород» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Нижний Новгород» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Сочи»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Сочи»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Енисей»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Енисей»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Ленинградец» — «Челябинск»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Ленинградец» — «Челябинск»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Волга» — «Шинник»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Волга» — «Шинник»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Текстильщик»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Текстильщик»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

«Урал» отдал защитника Гонсалу Мигела в аренду «Пюнику»

«Чайка» объявила о временном проведении домашних матчей в Подольске
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Нижний Новгород 10 8 1 1 28-13 25
2
 Велес 10 7 1 2 14-11 22
3
 Торпедо 9 6 1 2 19-6 19
4
 Сочи 10 6 1 3 18-12 19
5
 Урал 9 5 3 1 16-4 18
6
 Спартак Кс 9 5 3 1 13-8 18
7
 Уфа 9 4 4 1 13-9 16
8
 Шинник 9 3 5 1 14-11 14
9
 Нефтехимик 10 4 0 6 7-13 12
10
 Арсенал 10 3 3 4 9-17 12
11
 Ротор 10 3 2 5 14-14 11
12
 Волга 9 3 1 5 12-14 10
13
 Енисей 9 2 4 3 11-14 10
14
 Ленинградец 9 2 3 4 7-12 9
15
 Челябинск 9 2 1 6 9-16 7
16
 Текстильщик 10 1 3 6 6-15 6
17
 КАМАЗ 10 1 2 7 9-18 5
18
 СКА-Хабаровск 9 1 0 8 8-20 3
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
12.09 00:00 Арсенал – СКА-Хабаровск - : -
12.09 00:00 Велес – Сочи - : -
12.09 00:00 КАМАЗ – Челябинск - : -
12.09 00:00 Ленинградец – Текстильщик - : -
12.09 00:00 Ротор – Енисей - : -
12.09 00:00 Спартак Кс – Нефтехимик - : -
12.09 00:00 Торпедо – Нижний Новгород - : -
12.09 00:00 Урал – Шинник - : -
12.09 00:00 Уфа – Волга - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Вячеслав Грулев
Вячеслав Грулев

Нижний Новгород

 10
Амур Калмыков
Амур Калмыков

Спартак Кс

 9
Алексей Каштанов
Алексей Каштанов

Торпедо

 5
П
Артем Соколов
Артем Соколов

Нижний Новгород

 5
Денис Боков
Денис Боков

Урал

 4
Игорь Горбунов
Игорь Горбунов

Арсенал

 4
И К Ж
Константин Плиев
Константин Плиев

СКА-Хабаровск

 5 1 2
Кирилл Исаев
Кирилл Исаев

Ленинградец

 6 1 2
Вячеслав Литвинов
Вячеслав Литвинов

Сочи

 8 1 2
Вся статистика
Новости
RSS RSS
Все новости