Тихонов — о работе в «Енисее»: «У нас забирали лучших футболистов, руки были завязаны»

Бывший главный тренер «Енисея» Андрей Тихонов рассказал «СЭ» о периоде работы в красноярском клубе.

«В первый год моей работы в Красноярске было взаимопонимание. Но потом лучших игроков у нас забирали. А руководство думало, что все оно так и будет: среднее место в таблице, без выхода, но за такие же деньги. Только такого не бывает. ФНЛ — очень тяжелая лига. Зарплаты сейчас сильно поднялись после вылета клубов РПЛ. Конкурировать невозможно. Если игроки твоей команды получают в четыре раза меньше, чем там, то что-то сделать тяжело. Ограничивало ли это? У любых команд с бюджетом меньше 500 миллионов рублей руки связаны», — сказал Тихонов «СЭ».

Тихонов покинул пост главного тренера «Енисея» 9 декабря 2025 года. Он возглавлял клуб с января 2024-го.

Красноярцы ушли на зимнюю паузу на 13-м месте в турнирной таблице Первой лиги — 23 очка в 21 туре.

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