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Сегодня, 21:07

Талалаев возглавил «Балтику»

Руслан Минаев
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Андрей Талалаев.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

«Балтика» объявила о назначении главным тренером клуба Андрея Талалаева.

«У Андрея Викторовича богатый опыт в решении задачи выхода в элиту российского футбола», — говорится в заявлении клуба.

5 сентября калининградский клуб объявил об отставке тренера Александра Грищенко, который руководил командой с июня 2024 года.

После 8 туров Мелбет-Первой лиги «Балтика» набрала 13 очков и занимает 6-е место.

Последним местом работы Талалаева были «Химки». Специалист ушел в отставку из подмосковного клуба после окончания сезона-2023/24.

Андрей Талалаев
Первая лига
ФК Балтика
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 И В Н П +/- О
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 Арсенал 8 5 3 0 7-2 18
2
 Урал 8 5 2 1 14-6 17
3
 Торпедо 8 4 4 0 12-5 16
4
 Чайка 8 3 4 1 12-7 13
5
 Сочи 8 4 1 3 13-10 13
6
 Балтика 8 3 4 1 8-6 13
7
 Ротор 8 3 3 2 7-5 12
8
 Нефтехимик 8 3 3 2 9-9 12
9
 Родина 8 2 5 1 8-7 11
10
 Сокол 8 2 5 1 6-5 11
11
 Енисей 8 3 0 5 6-9 9
12
 КАМАЗ 8 2 2 4 6-6 8
13
 Алания 8 2 2 4 5-6 8
14
 Черноморец 8 2 2 4 10-13 8
15
 Уфа 8 1 3 4 8-12 6
16
 Шинник 8 1 3 4 2-7 6
17
 Тюмень 8 1 2 5 5-12 5
18
 СКА-Хаб. 8 1 2 5 4-15 5
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7.09 11:30
Урал – Ротор
 - : -
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Шинник – Уфа
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Алания – Сочи
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7.09 17:30
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Нефтехимик – Енисей
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