Тренер «Алании» Тедеев рассказал, что перед командой по-прежнему стоит задача выйти в РПЛ

Главный тренер «Алании» Заур Тедеев рассказал, какая перед командой стоит задача на этот сезон. После 20 туров осетинская команда занимает второе место в турнирной таблице ФНЛ.

— Наша республика нуждается в выходе «Алании» в РПЛ, — цитирует «РБ Спорт» Тедеева. — Сегодня сильно развивается детский футбол, у нас появилась одна из лучших с точки зрения инфраструктуры академий в стране, в ней есть все, чтобы развивать футболистов. Надо, чтобы эти игроки стремились в команду Премьер-Лиги. Даже ради этого надо стремиться в РПЛ.

Другое дело, надо быть к этому готовым. Сегодня до сих пор идет строительство стадиона, он еще не готов. Мы надеемся, что к лету все будет готово. Нам в любом случае надо мотивировать себя побеждать в каждой игре, чтобы выходить в РПЛ. Надеемся и верим в Господа, что у нас все получится.

— Получается, задача выхода в РПЛ перед вами стоит?

— Да, такая задача стоит. Мы этого хотим: и футболисты, и тренеры, и руководство, и болельщики. Мы об этом мечтаем.