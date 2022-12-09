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Сегодня, 00:24

Тренер «Алании» Тедеев рассказал, что перед командой по-прежнему стоит задача выйти в РПЛ

Евгений Козинов
Корреспондент
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Главный тренер «Алании» Заур Тедеев рассказал, какая перед командой стоит задача на этот сезон. После 20 туров осетинская команда занимает второе место в турнирной таблице ФНЛ.

— Наша республика нуждается в выходе «Алании» в РПЛ, — цитирует «РБ Спорт» Тедеева. — Сегодня сильно развивается детский футбол, у нас появилась одна из лучших с точки зрения инфраструктуры академий в стране, в ней есть все, чтобы развивать футболистов. Надо, чтобы эти игроки стремились в команду Премьер-Лиги. Даже ради этого надо стремиться в РПЛ.

Другое дело, надо быть к этому готовым. Сегодня до сих пор идет строительство стадиона, он еще не готов. Мы надеемся, что к лету все будет готово. Нам в любом случае надо мотивировать себя побеждать в каждой игре, чтобы выходить в РПЛ. Надеемся и верим в Господа, что у нас все получится.

— Получается, задача выхода в РПЛ перед вами стоит?

— Да, такая задача стоит. Мы этого хотим: и футболисты, и тренеры, и руководство, и болельщики. Мы об этом мечтаем.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/glavny-j-trener-alanii-stoit-zadacha-vy-jti-v-rpl-osetiya-v-e-tom-nuzhdaetsya/
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И В Н П +/- О
1
 Балтика 20 11 8 1 38-21 41
2
 Алания 20 11 5 4 37-23 38
3
 Рубин 20 10 7 3 35-22 37
4
 Енисей 20 9 7 4 28-21 34
5
 СКА-Хаб. 20 9 6 5 38-23 33
6
 Арсенал 20 9 5 6 28-25 32
7
 КАМАЗ 20 8 7 5 27-21 31
8
 Волгарь 20 8 6 6 22-19 30
9
 Шинник 20 8 4 8 21-21 28
10
 Нефтехимик 20 7 6 7 18-16 27
11
 Динамо Мх 20 6 8 6 15-16 26
12
 Родина 20 5 7 8 19-25 22
13
 Акрон 20 4 10 6 19-25 22
14
 Велес 20 6 2 12 16-31 20
15
 Кубань 20 5 4 11 18-22 19
16
 Уфа 20 4 6 10 16-28 18
17
 Волга 20 3 6 11 15-29 15
18
 Краснодар-2 20 3 4 13 15-37 13
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34 тур
5.03 00:00
Акрон – Краснодар-2
 - : -
5.03 00:00
Балтика – СКА-Хаб.
 - : -
5.03 00:00
Динамо Мх – Арсенал
 - : -
5.03 00:00
Уфа – Велес
 - : -
5.03 00:00
Енисей – Волгарь
 - : -
5.03 00:00
КАМАЗ – Волга
 - : -
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Нефтехимик – Алания
 - : -
5.03 00:00
Кубань – Рубин
 - : -
5.03 00:00
Родина – Шинник
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Г
Гедеон Гузина

Гедеон Гузина

Балтика

 12
Виталий Лисакович

Виталий Лисакович

Рубин

 8
Кирилл Панченко

Кирилл Панченко

Арсенал Т

 8
П
Артур Галоян

Артур Галоян

Алания

 9
Александр Гаглоев

Александр Гаглоев

КАМАЗ

 7
Николай Гиоргобиани

Николай Гиоргобиани

Алания

 6
И К Ж
Андрей Савинов

Андрей Савинов

Шинник

 18 1 2
Марат Бокоев

Марат Бокоев

Велес

 18 1 1
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Младен Кашчелан

Балтика

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