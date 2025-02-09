Тренер «Ахмата» Щербаченко рассказал о матчах с «Арсеналом» и «Енисеем»

Тренер «Ахмата» Федор Щербаченко рассказал «СЭ» о подготовке команды к возобновлению сезону и контрольных матчах с представителями ФНЛ.

— «Ахмат» победил в контрольных играх тульский «Арсенал» и «Енисей». Как эксперт «СЭ» по первой лиге, как бы оценили уровень команд ФНЛ?

— Понравились представители ФНЛ, весьма приличные команды, хорошо выглядели. Если их сравнивать, то «Арсенал» был немного жестче в борьбе и, возможно, чуть лучше физически готов. «Енисей» же, как и все команды Андрея Тихонова, интересно и качественно комбинирует. Нам было непросто пресекать атакующие действия красноярцев (играли на фоне усталости). Сейчас РПЛ и ФНЛ одновременно возобновляют сезон, то есть, команды должны выйти на определенный уровень примерно к одной и той же дате. Так что в целом спарринги получились хорошими и очень полезными.

У «Енисея» понравились центральные защитники. Эмерсон явно пришелся ко двору. Бавин набрал хорошую форму.

Считаю, туляки купили двух приличных легионеров. Продали в «Сочи» Кайнова и на эти деньги приобрели иностранцев, которые, думаю, помогут команде Александра Сторожука. Так что «Арсенал» не шикует, а живет на заработанное.

— Это далеко не первые ваши сборы в качестве тренера. Есть ли в них какая-то специфика?

— Что касается специфики сборов, то тут хочется сказать следующее. Из-за того, что около 10 команд уехали в Эмираты, в Турции даже у не очень богатых клубов появилась возможность снимать одно поле в эксклюзив. То есть на «нашем» поле тренируемся только мы. Это важно.

Вообще нужен очень квалифицированный менеджер, который отвечает в том числе и за сборы. У нас, слава богу, такой специалист есть — начальник команды (Руслан Сербиев). Сказывается его большой опыт. Все четко, начиная с трансфера из аэропорта. Это первый момент. Во-вторых, он здорово помогает в организации тренировочного процесса.

Была ситуация, когда из-за дождей поля закрывали. И все команды не тренировались, а мы работали. Только благодаря авторитету и связям нашего менеджера. Был момент, когда потребовалось сразу два автобуса, чтобы часть команда отправилась на беговую тренировку, а вторая часть — на игровую. Это не так- то просто организовать, но нашему начальнику команды удалось. У нас еще ни сразу не «слетали» спарринг-партнеры, все письменные договоренности соблюдаются. И это опять же его заслуга.

Сейчас много молодых ребят приходят в команды на руководящие должности. Вот им было бы неплохо брать пример с нашего начальника команды, набираться опыта.