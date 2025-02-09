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9 февраля 2025, 12:15

Тренер «Ахмата» Щербаченко рассказал о матчах с «Арсеналом» и «Енисеем»

Виталий Айрапетов
Корреспондент

Тренер «Ахмата» Федор Щербаченко рассказал «СЭ» о подготовке команды к возобновлению сезону и контрольных матчах с представителями ФНЛ.

— «Ахмат» победил в контрольных играх тульский «Арсенал» и «Енисей». Как эксперт «СЭ» по первой лиге, как бы оценили уровень команд ФНЛ?

— Понравились представители ФНЛ, весьма приличные команды, хорошо выглядели. Если их сравнивать, то «Арсенал» был немного жестче в борьбе и, возможно, чуть лучше физически готов. «Енисей» же, как и все команды Андрея Тихонова, интересно и качественно комбинирует. Нам было непросто пресекать атакующие действия красноярцев (играли на фоне усталости). Сейчас РПЛ и ФНЛ одновременно возобновляют сезон, то есть, команды должны выйти на определенный уровень примерно к одной и той же дате. Так что в целом спарринги получились хорошими и очень полезными.

У «Енисея» понравились центральные защитники. Эмерсон явно пришелся ко двору. Бавин набрал хорошую форму.

Считаю, туляки купили двух приличных легионеров. Продали в «Сочи» Кайнова и на эти деньги приобрели иностранцев, которые, думаю, помогут команде Александра Сторожука. Так что «Арсенал» не шикует, а живет на заработанное.

— Это далеко не первые ваши сборы в качестве тренера. Есть ли в них какая-то специфика?

— Что касается специфики сборов, то тут хочется сказать следующее. Из-за того, что около 10 команд уехали в Эмираты, в Турции даже у не очень богатых клубов появилась возможность снимать одно поле в эксклюзив. То есть на «нашем» поле тренируемся только мы. Это важно.

Вообще нужен очень квалифицированный менеджер, который отвечает в том числе и за сборы. У нас, слава богу, такой специалист есть — начальник команды (Руслан Сербиев). Сказывается его большой опыт. Все четко, начиная с трансфера из аэропорта. Это первый момент. Во-вторых, он здорово помогает в организации тренировочного процесса.

Была ситуация, когда из-за дождей поля закрывали. И все команды не тренировались, а мы работали. Только благодаря авторитету и связям нашего менеджера. Был момент, когда потребовалось сразу два автобуса, чтобы часть команда отправилась на беговую тренировку, а вторая часть — на игровую. Это не так- то просто организовать, но нашему начальнику команды удалось. У нас еще ни сразу не «слетали» спарринг-партнеры, все письменные договоренности соблюдаются. И это опять же его заслуга.

Сейчас много молодых ребят приходят в команды на руководящие должности. Вот им было бы неплохо брать пример с нашего начальника команды, набираться опыта.

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ФК Арсенал (Тула)
ФК Ахмат
ФК Енисей
Федор Щербаченко
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Положение команд
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Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Родина 34 19 11 4 58-28 68
2
 Факел 34 20 8 6 44-22 68
3
 Урал 34 18 7 9 51-31 61
4
 Ротор 34 15 11 8 47-26 56
5
 КАМАЗ 34 12 13 9 46-34 49
6
 Енисей 34 13 10 11 37-35 49
7
 Спартак Кс 34 12 13 9 46-41 49
8
 Шинник 34 11 15 8 34-28 48
9
 Торпедо 34 12 10 12 37-39 46
10
 Челябинск 34 10 14 10 42-40 44
11
 Нефтехимик 34 10 13 11 40-41 43
12
 СКА-Хаб. 34 10 12 12 37-45 42
13
 Арсенал 34 8 15 11 42-44 39
14
 Волга 34 9 10 15 35-48 37
15
 Уфа 34 9 10 15 32-40 37
16
 Черноморец 34 9 8 17 37-49 35
17
 Сокол 34 5 11 18 16-44 26
18
 Чайка 34 5 7 22 30-76 22
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16.05 10:00 СКА-Хаб. – Нефтехимик 2 : 0
16.05 13:00 Ротор – Чайка 5 : 0
16.05 13:00 Челябинск – Шинник 2 : 2
16.05 13:00 Волга – Факел 0 : 3
16.05 13:00 КАМАЗ – Сокол 0 : 1
16.05 13:00 Черноморец – Урал 2 : 1
16.05 13:00 Арсенал – Родина 1 : 4
16.05 13:00 Спартак Кс – Уфа 0 : 1
16.05 19:30 Торпедо – Енисей 1 : 0
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ЖК
Г
Артем Максименко
Артем Максименко

Родина

 17
Амур Калмыков
Амур Калмыков

Спартак Кс

 16
Белайди Пуси
Белайди Пуси

Факел

 16
П
Илья Жигулев
Илья Жигулев

Черноморец

 8
Максим Игнатьев
Максим Игнатьев

Спартак Кс

 8
Йорди Рейна
Йорди Рейна

Родина

 6
И К Ж
Хетаг Кочиев
Хетаг Кочиев

Челябинск

 29 2 5
Константин Плиев
Константин Плиев

СКА-Хабаровск

 16 1 1
Николай Тарасов
Николай Тарасов

Спартак Кс

 30 1 11
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