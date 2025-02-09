Тренер «Ахмата» Щербаченко рассказал о матчах с «Арсеналом» и «Енисеем»
Тренер «Ахмата» Федор Щербаченко рассказал «СЭ» о подготовке команды к возобновлению сезону и контрольных матчах с представителями ФНЛ.
— «Ахмат» победил в контрольных играх тульский «Арсенал» и «Енисей». Как эксперт «СЭ» по первой лиге, как бы оценили уровень команд ФНЛ?
— Понравились представители ФНЛ, весьма приличные команды, хорошо выглядели. Если их сравнивать, то «Арсенал» был немного жестче в борьбе и, возможно, чуть лучше физически готов. «Енисей» же, как и все команды Андрея Тихонова, интересно и качественно комбинирует. Нам было непросто пресекать атакующие действия красноярцев (играли на фоне усталости). Сейчас РПЛ и ФНЛ одновременно возобновляют сезон, то есть, команды должны выйти на определенный уровень примерно к одной и той же дате. Так что в целом спарринги получились хорошими и очень полезными.
У «Енисея» понравились центральные защитники. Эмерсон явно пришелся ко двору. Бавин набрал хорошую форму.
Считаю, туляки купили двух приличных легионеров. Продали в «Сочи» Кайнова и на эти деньги приобрели иностранцев, которые, думаю, помогут команде Александра Сторожука. Так что «Арсенал» не шикует, а живет на заработанное.
— Это далеко не первые ваши сборы в качестве тренера. Есть ли в них какая-то специфика?
— Что касается специфики сборов, то тут хочется сказать следующее. Из-за того, что около 10 команд уехали в Эмираты, в Турции даже у не очень богатых клубов появилась возможность снимать одно поле в эксклюзив. То есть на «нашем» поле тренируемся только мы. Это важно.
Вообще нужен очень квалифицированный менеджер, который отвечает в том числе и за сборы. У нас, слава богу, такой специалист есть — начальник команды (Руслан Сербиев). Сказывается его большой опыт. Все четко, начиная с трансфера из аэропорта. Это первый момент. Во-вторых, он здорово помогает в организации тренировочного процесса.
Была ситуация, когда из-за дождей поля закрывали. И все команды не тренировались, а мы работали. Только благодаря авторитету и связям нашего менеджера. Был момент, когда потребовалось сразу два автобуса, чтобы часть команда отправилась на беговую тренировку, а вторая часть — на игровую. Это не так- то просто организовать, но нашему начальнику команды удалось. У нас еще ни сразу не «слетали» спарринг-партнеры, все письменные договоренности соблюдаются. И это опять же его заслуга.
Сейчас много молодых ребят приходят в команды на руководящие должности. Вот им было бы неплохо брать пример с нашего начальника команды, набираться опыта.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Родина
|34
|19
|11
|4
|58-28
|68
|
2
|Факел
|34
|20
|8
|6
|44-22
|68
|
3
|Урал
|34
|18
|7
|9
|51-31
|61
|
4
|Ротор
|34
|15
|11
|8
|47-26
|56
|
5
|КАМАЗ
|34
|12
|13
|9
|46-34
|49
|
6
|Енисей
|34
|13
|10
|11
|37-35
|49
|
7
|Спартак Кс
|34
|12
|13
|9
|46-41
|49
|
8
|Шинник
|34
|11
|15
|8
|34-28
|48
|
9
|Торпедо
|34
|12
|10
|12
|37-39
|46
|
10
|Челябинск
|34
|10
|14
|10
|42-40
|44
|
11
|Нефтехимик
|34
|10
|13
|11
|40-41
|43
|
12
|СКА-Хаб.
|34
|10
|12
|12
|37-45
|42
|
13
|Арсенал
|34
|8
|15
|11
|42-44
|39
|
14
|Волга
|34
|9
|10
|15
|35-48
|37
|
15
|Уфа
|34
|9
|10
|15
|32-40
|37
|
16
|Черноморец
|34
|9
|8
|17
|37-49
|35
|
17
|Сокол
|34
|5
|11
|18
|16-44
|26
|
18
|Чайка
|34
|5
|7
|22
|30-76
|22
|16.05
|10:00
|СКА-Хаб. – Нефтехимик
|2 : 0
|16.05
|13:00
|Ротор – Чайка
|5 : 0
|16.05
|13:00
|Челябинск – Шинник
|2 : 2
|16.05
|13:00
|Волга – Факел
|0 : 3
|16.05
|13:00
|КАМАЗ – Сокол
|0 : 1
|16.05
|13:00
|Черноморец – Урал
|2 : 1
|16.05
|13:00
|Арсенал – Родина
|1 : 4
|16.05
|13:00
|Спартак Кс – Уфа
|0 : 1
|16.05
|19:30
|Торпедо – Енисей
|1 : 0
|Г
|
|
Артем Максименко
Родина
|17
|
|
Амур Калмыков
Спартак Кс
|16
|
|
Белайди Пуси
Факел
|16
|П
|
|
Илья Жигулев
Черноморец
|8
|
|
Максим Игнатьев
Спартак Кс
|8
|
|
Йорди Рейна
Родина
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Хетаг Кочиев
Челябинск
|29
|2
|5
|
|
Константин Плиев
СКА-Хабаровск
|16
|1
|1
|
|
Николай Тарасов
Спартак Кс
|30
|1
|11