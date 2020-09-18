«Тот самый новичок». «Балтика» подписала игрока «Зенита-2»
«Балтика» объявила о переходе полузащитника Дмитрия Плетнева. 22-летний хавбек — воспитанник «Зенита». За первую команду он провел один матч в премьер-лиге, а большую часть карьеры выступал в «Зените-2».
Прошлый сезон Плетнев провел на правах аренды в «Томи». На его счету 21 матч и 2 гола в Олимп-ФНЛ и 3 гола в Кубке страны.
10 сентября «Балтика» анонсировала трансфер Плетнева, объявив, что «в организме клуба обнаружен «Новичок».
«Тот самый новичок!» — сообщила пресс-служба калининградцев и объявила, что контракт с Плетневым заключен на 3 года. Выступать он будет под номером 77.
?? Welcome Дмитрии? Плетнев??? ??? ? Тот самыи? новичок??? ??? ? Между футбольными клубами «Балтика» и петербургским «Зенитом» достигнута договоренность о переходе Дмитрия Плетне?ва??? ??? Футболисту 22 года. Его амплуа — атакующии? полузащитник. Является воспитанником Академии петербургского «Зенита». Выступал за зенитовцев в молодежном первенстве РПЛ, сыграл также 1 матч за основнои? состав в премьер-лиге, а за «Зенит-2» — около полусотни игр в ФНЛ.??? ??? Прошлыи? сезон Дмитрии? провел на правах аренды в «Томи». Сыграл за сибиряков 19 матчеи? в первенстве (забил 2 мяча) и 3 в кубке России.??? ??? С 2014 года Дмитрии? Плетнев регулярно вызывается под знамена юношескои? и молодежнои? сборных России. В этом сезоне он дебютировал в составе команды U-20. А в 2015 году участвовал в чемпионате мира среди юношеских команд.??? ??? ? Рост Дмитрия — 173 см, вес — 69 кг.??? ??? ??? ?? Дмитрии?, добро пожаловать в ряды самого западного клуба России!??? ??? ? Трудовое соглашение с Дмитрием Плетне?вым заключено на три года. Мы приветствуем его в бело-синих рядах и желаем успешнои? игры!??? ??? 7??7?? Дмитрии? Плетне?в будет выступать за «Балтику» под 77 номером??? ??? #Дмитрии?Плетнев??? #БалтикаНовичок ??? #БалтикаНавсегда