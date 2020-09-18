«Тот самый новичок». «Балтика» подписала игрока «Зенита-2»

«Балтика» объявила о переходе полузащитника Дмитрия Плетнева. 22-летний хавбек — воспитанник «Зенита». За первую команду он провел один матч в премьер-лиге, а большую часть карьеры выступал в «Зените-2».

Прошлый сезон Плетнев провел на правах аренды в «Томи». На его счету 21 матч и 2 гола в Олимп-ФНЛ и 3 гола в Кубке страны.

10 сентября «Балтика» анонсировала трансфер Плетнева, объявив, что «в организме клуба обнаружен «Новичок».

«Тот самый новичок!» — сообщила пресс-служба калининградцев и объявила, что контракт с Плетневым заключен на 3 года. Выступать он будет под номером 77.