Торжественное прощание со стадионом «Торпедо» состоится в мае 2020 года

В мае следующего года пройдет торжественное прощание болельщиков с московским стадионом «Торпедо».

— В настоящий момент со стороны МВД рассмотрен и утвержден план для проведения матчей в «Лужниках», так что при соблюдении остальных регламентных требований «Торпедо» проведет матч с «Лучом» 23 ноября 2019 года именно там, — цитирует ТАСС президента ФНЛ Игоря Ефремова.

— Мы очень сожалеем, что в результате указанных обстоятельств болельщики «Торпедо» в настоящий момент лишены возможности смотреть матчи любимой команды на родном стадионе. Однако, по нашей информации, которую мы получили от руководства и акционеров клуба, прощание с легендарной ареной обязательно состоится в мае 2020 года.

«Торпедо» лидирует в турнирной таблице первенства Олимп — ФНЛ, набрав 51 очко в 24 матчах.