Источник: «Торпедо» не выплатило поставщику воды 1,2 миллиона рублей

«Торпедо» задолжало 1,2 миллиона рублей поставщику воды, сообщает Mash.

По сведениям источника, поставщик воды не получил средства за прошлый сезон. Сообщается, что компания сотрудничает с московским клубом 10 лет. Поставщик написал заявление в суд.

16 октября «Торпедо» уступило «Балтике» (0:4) и завершило выступление в Кубке России. Это первое поражение московской команды в сезоне.