«Торпедо» вырвало победу у «СКА-Хабаровска», уступая за 10 минут до конца матча

«Торпедо» одержало волевую победу над «СКА-Хабаровском» (4:2) в выездном матче 7-го тура Олимп-ФНЛ.

После первого тайма московская команда уступала со счетом 0:2 — дубль сделал нападающий хозяев Дмитрий Барков. Во второй половине встречи автозаводцы переломили ход игры, сначала сравняв счет благодаря мячам Прошлякова и Лебеденко, а потом вырвав победу в концовке встречи. На 90-й минуте полузащитник «Торпедо» Константин Кертанов вывел свою команду вперед, а на 90+3-й хавбек москвичей Владислав Адаев поставил точку в матче.

Олимп — ФНЛ

7-й тур

«СКА-Хабаровск» (Хабаровск) — «Торпедо М» (Москва) — 2:4 (2:0)

Голы: Барков, 2 (1:0). Барков, 30 (2:0). Прошляков, 53 (2:1). Лебеденко, 83 — с пенальти (2:2). Кертанов, 90 (2:3). Адаев, 90+3 (2:4).

«СКА-Хабаровск» (Хабаровск): Обухов, Грачев (Труфанов, 74), Суслов, Эльмурзаев, Квеквескири, Камилов (Большаков, 59), Иванков (Илик, 84), Гаджимурадов, Малеев, Никифоров (Мануйлов, 78), Барков (Базелюк, 71).

«Торпедо М» (Москва): Конюхов, Евдокимов, Шоркин, Лях (Кертанов, 75), Рязанцев, Гордюшенко (Елисеев, 46), Нетфуллин, Берковский (Шустиков, 90+1), Магаль (Адаев, 46), Прошляков (Калмыков, 57), Лебеденко.

Предупреждения: Лях, 11. Малеев, 59. Большаков, 83. Гаджимурадов, 87.

Судья: Низовцев (Нижний Новгород).

5 сентября. Хабаровск. Стадион им. Ленина.