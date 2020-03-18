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«Торпедо» возобновит тренировки 23 марта

13:46

Футболисты «Торпедо» начнут подготовку к возобновлению сезона в ФНЛ со следующей недели, сообщает официальный сайт клуба.

В заявлении говорится, что командные занятия черно-белых начнутся в понедельник, 23 марта. До этой даты игроки «Торпедо» будут тренироваться по индивидуальной программе.

Во вторник, 17 марта руководство Олимп-Первенства ФНЛ сообщило, что турнир приостановлен до 10 апреля в связи со сложившейся эпидемиологической ситуации из-за пандемии коронавируса.

По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 198 179 человек. Умерших — 7954, выздоровевших — 81 961. В России на данный момент 114 случая заражения. Основные очаги заражения: Китай, Италия, Иран, Испания, Корея.

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