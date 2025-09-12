«Торпедо» — «Волга» Ульяновск: трансляция матча первой лиги (ФНЛ)

«Торпедо» и «Волга» Ульяновск встретятся в матче первой лиги

«Торпедо» и «Волга» Ульяновск встретятся в матче 10-го тура первой лиги в пятницу, 12 сентября. Игра на стадионе «Арена Химки» начнется в 19.00 по московскому времени.

«Торпедо» — «Волга» Ульяновск: прямая трансляция матча ФНЛ (видео)

С основными событиями и результатом игры «Торпедо» — «Волга» Ульяновск можно знакомиться в матч-центре на сайте «СЭ».

В прямом эфире матч покажет сообщество первой лиги в социальной сети «ВКонтакте».

В 9 турах первой лиги «Торпедо» набрало 6 очков, «Волга» — 8. В 8-м туре «Торпедо» сыграло вничью с «КАМАЗом» (1:1), а «Волга» уступила «Шиннику» (0:2).