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«Торпедо» сыграло вничью с «КАМАЗом» и вернулось в РПЛ

Игнат Заздравин
Корреспондент
«Торпедо» — «КАМАЗ».
Фото ФК «Торпедо»

«Торпедо» на своем поле сыграло вничью с «КАМАЗом» в матче 34-го тура Мелбет-Первой лиги — 1:1.

Счет на десятой минуте открыл полузащитник хозяев Александр Юшин. На 50-й минуте гости остались в меньшинстве после удаления Ильи Жигулева, но сумели отыграться спустя шесть минут, забил Артем Суханов.

«Торпедо» (65 очков) финишировало на втором месте в первой лиге и вышло в РПЛ. Черно-белые вылетели из высшего дивизиона по итогам сезона-2022/23 и вернулись два года спустя.

«КАМАЗ» (38) завершил сезон на 11-й строчке в турнирной таблице.

Россия. Лига PARI (ФНЛ). 34-й тур.
24 мая 2025, 13:00. Арена Химки (Химки)
Торпедо
1:1
КАМАЗ

В параллельных матчах «Балтика», ранее уже обеспечившая себе победу в первой лиге, сыграла вничью с тульским «Арсеналом» (0:0), а «Родина» разгромила «Шинник» (6:2).

Россия. Лига PARI (ФНЛ). 34-й тур.
24 мая 2025, 13:00. Арсенал (Тула)
Арсенал
0:0
Балтика
Россия. Лига PARI (ФНЛ). 34-й тур.
24 мая 2025, 13:00. Сапсан Арена (Москва)
Родина
6:2
Шинник

Источник: Таблица Мелбет-Первой лиги
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Футбол
Первая лига
ФК Арсенал (Тула)
ФК Балтика
ФК КАМАЗ
ФК Родина
ФК Торпедо (Москва)
ФК Шинник
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Первая лига (ФНЛ): расписание и где смотреть игры 34-го тура

«Урал» обыграл «СКА-Хабаровск» и попал в зону стыковых матчей
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Нижний Новгород 12 10 1 1 36-14 31
2
 Спартак Кс 11 7 3 1 15-8 24
3
 Сочи 12 7 2 3 21-14 23
4
 Велес 12 7 2 3 16-14 23
5
 Урал 11 6 4 1 18-5 22
6
 Торпедо 11 6 2 3 21-9 20
7
 Ротор 12 5 2 5 20-14 17
8
 Уфа 11 4 5 2 16-13 17
9
 Шинник 11 3 6 2 15-13 15
10
 Енисей 11 3 4 4 14-19 13
11
 Арсенал 12 3 4 5 12-22 13
12
 Нефтехимик 12 4 0 8 7-15 12
13
 Волга 11 3 2 6 14-17 11
14
 Челябинск 11 3 2 6 12-18 11
15
 Ленинградец 11 2 4 5 9-20 10
16
 КАМАЗ 12 2 3 7 11-19 9
17
 Текстильщик 12 1 4 7 8-19 7
18
 СКА-Хабаровск 11 1 2 8 11-23 5
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19.08 18:00 КАМАЗ – Текстильщик 0 : 1
19.08 19:30 Велес – Нижний Новгород 3 : 2
20.08 18:30 Арсенал – Ротор 2 : 1
20.08 19:00 Нефтехимик – Сочи 1 : 2
26.09 12:00 Челябинск – Енисей - : -
26.09 14:30 Спартак Кс – Урал - : -
26.09 16:00 Волга – Ленинградец - : -
27.09 12:30 Уфа – Торпедо - : -
27.09 17:00 Шинник – СКА-Хабаровск - : -
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ЖК
Г
Вячеслав Грулев
Вячеслав Грулев

Нижний Новгород

 14
Амур Калмыков
Амур Калмыков

Спартак Кс

 10
Алексей Каштанов
Алексей Каштанов

Торпедо

 6
П
Артем Соколов
Артем Соколов

Нижний Новгород

 8
Руслан Магаль
Руслан Магаль

Сочи

 5
Владислав Сарвели
Владислав Сарвели

Нижний Новгород

 5
И К Ж
Иллой-Айет Эммерсон
Иллой-Айет Эммерсон

Ротор

 11 1 4
Кирилл Исаев
Кирилл Исаев

Ленинградец

 8 1 3
Вячеслав Литвинов
Вячеслав Литвинов

Сочи

 10 1 3
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