«Торпедо» сыграло вничью с «КАМАЗом» и вернулось в РПЛ

«Торпедо» на своем поле сыграло вничью с «КАМАЗом» в матче 34-го тура Мелбет-Первой лиги — 1:1.

Счет на десятой минуте открыл полузащитник хозяев Александр Юшин. На 50-й минуте гости остались в меньшинстве после удаления Ильи Жигулева, но сумели отыграться спустя шесть минут, забил Артем Суханов.

«Торпедо» (65 очков) финишировало на втором месте в первой лиге и вышло в РПЛ. Черно-белые вылетели из высшего дивизиона по итогам сезона-2022/23 и вернулись два года спустя.

«КАМАЗ» (38) завершил сезон на 11-й строчке в турнирной таблице.

Россия. Лига PARI (ФНЛ). 34-й тур.

24 мая 2025, 13:00. Арена Химки (Химки)

В параллельных матчах «Балтика», ранее уже обеспечившая себе победу в первой лиге, сыграла вничью с тульским «Арсеналом» (0:0), а «Родина» разгромила «Шинник» (6:2).

Россия. Лига PARI (ФНЛ). 34-й тур.

24 мая 2025, 13:00. Арсенал (Тула)